A 100 días de la detención de Cristina: "Con ella presa, la democracia es más débil”, sostuvo Kicillof

El gobernador recordó los 100 días de la detención de Cristina Kirchner y apuntó a Milei. Denunció que se persigue, reprime y se ataca la división de poderes.

Política20/09/2025

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un duro mensaje al cumplirse 100 días de la detención de la expresidenta Cristina Kirchner. En sus redes sociales, el mandatario bonaerense aseguró que "cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil".

Kicillof afirmó que la detención se produjo "bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios" y denunció que en "la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo". Según supo Noticias Argentinas, el gobernador enmarcó la situación como el punto culminante de un proceso de "revanchismo" que incluyó años de "acoso, difamación y persecución" contra la exmandataria.

070925mileicaputobloombergg-2094614“Olor a default”: Cristina, en un nuevo 'Che, Milei', denunció un "endeudamiento serial"

"No podrán someterla"

El gobernador recordó el atentado que sufrió la expresidenta, asegurando que el "odio engendrado contra ella y su familia, condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos".

Finalmente, Kicillof cerró su mensaje con una defensa férrea de la figura de la exvicepresidenta: "La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla". Sostuvo que su "injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta".

