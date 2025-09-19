Fernando Cerimedo declaró en la justicia que Diego Spagnuolo le confirmó que las droguerías aportaban una coima del 8% sobre lo que facturaban, que el “el 3% iba a la Casa Rosada”, que Lule Menem se llevaba “un palo (dólares) por mes”.
Sáenz: “Nos unamos para defender a Salta de uno de los gobiernos más centralistas de la historia”
En Güemes, el Gobernador fue el orador principal que cerró el encuentro entre los candidatos del Frente Primero los Salteños con concejales de toda la provincia. “Que con los votos se escuche el grito del gigante dormido”, dijo.Política19/09/2025
En un acto con una masiva concurrencia de concejales de toda la provincia en General Güemes, los candidatos a legisladores nacionales del Frente Primero los Salteños presentaron sus propuestas de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.
Luego de que la candidata a senadora nacional Flavia Royón y a diputado nacional, Bernardo Biella presenten los principales puntos y objetivos de su plataforma, fue el turno de Gustavo Sáenz para cerrar el encuentro, haciendo un fuerte llamado a la unidad y a la defensa de los intereses de Salta.
Sáenz enfatizó la diferencia entre la oposición, que "mira desde la tribuna", y su gestión, que ha estado "al lado de la gente" para abordar las necesidades y las "injusticias" sufridas por el "norte profundo y olvidado de la patria".
El gobernador criticó la visión centralista del gobierno nacional: “Más que nunca los necesitamos y ustedes concejales también se necesitan porque el gobierno nacional ha demostrado que es uno de los gobiernos más centralistas de la historia; uno de los gobiernos que sólo piensa que la Argentina empieza y termina en la General Paz y el gran Buenos Aires. Por eso cortaron todas obras públicas”.
Sostuvo que, si bien las ideas son importantes, el "límite" para todos debe ser la defensa de las necesidades de los salteños, una causa que trasciende partidos e ideologías.
Como contrapartida, aseguró el Frente Primero los Salteños representa la "experiencia, las ganas de pelear por Salta y, por sobre todas las cosas, el compromiso con los salteños".
Primero los Salteños: Por más federalismo y unidad
Luego, los concejales expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a los candidatos del frente "Primero los Salteños" con la firma de un documento donde manifiestan en conjunto la defensa de un federalismo más equitativo y en la necesidad de unidad para afrontar los desafíos que enfrenta la provincia.
Los concejales señalaron que las postergaciones a lo largo de la historia de Salta agravan la situación en las comunidades del interior y amplía la brecha social.
Sostienen que el objetivo de "Primero los Salteños" es trabajar para establecer las bases de un desarrollo sostenible para la provincia. A través de sus representantes en el Congreso, buscan asegurar que los intereses de Salta y sus habitantes sean defendidos con firmeza. Este frente político se propone lograr sus metas mediante el diálogo y el respeto, promoviendo el disenso constructivo como un pilar de la democracia, en lugar de recurrir a la confrontación o los insultos.
Milei habló de la suba del riesgo país: “El pánico político se está espiralizando en el mercado”Política19/09/2025
El Presidente defendió su plan económico y volvió a criticar a la oposición por “intentar romper el equilibrio fiscal”. Además, cargó contra el exgobernador cordobés Juan Schiaretti.
Del 70% a la incertidumbre: Milei llega a Córdoba con candidatos sin peso y encuestas en rojoPolítica19/09/2025
Tras arrasar en 2023, el Presidente vuelve a un territorio clave para apuntalar a Gonzalo Roca y la lista libertaria, marcada por candidatos sin trayectoria propia, la interna con el PRO y una caída en las encuestas.
El Presidente saldrá este domingo a Nueva York para la Asamblea de la ONU. Estará acompañado de la secretaria general de la Presidencia y del ministro de Economía.
El juez federal entendió que no podía asumir la investigación sobre la presunta estafa ligada a la promoción del presidente Javier Milei y devolvió el caso para que la Cámara resuelva.
Guaymás llamó a los argentinos a “volver a Perón”
El dirigente sindical instó a retomar políticas industriales y sociales que garanticen empleo, educación y bienestar para todos los argentinos.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Con modificaciones, el Senado aprobó la regulación del sistema de residencias médicasSalta18/09/2025
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
Senadores buscan quitar beneficios sociales a extranjeros para aumentar pensiones y jubilacionesPolítica18/09/2025
Los legisladores aprobaron un proyecto de declaración que insta Nación a quitar beneficios sociales a extranjeros no residentes y utilizar ese dinero para discapacidad y jubilaciones.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.