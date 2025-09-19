Figueroa: “Todo el camino recorrido por el gobierno fue arrasando con los ciudadanos”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Mercedes Figueroa, brindó su visión respecto al gobierno nacional y contrapuso la propuesta que tiene su espacio.

“Somos la oposición a Milei, nuestro candidato a senador es Juan Manuel Urtubey. Representamos todo lo que significa un proyecto nacional y popular, en defensa de los derechos del pueblo, en defensa de un Estado presente; un proyecto que va a legislar a favor del pueblo y no de un Ejecutivo; tenemos un proyecto inclusivo”, aseguró la candidata.

Asimismo, consideró que el gobierno nacional quiere instalar que lo único importante es la macroeconomía y que, a partir de ello, las inversiones llegarán al país, sin embargo, a pesar del ajuste y las medidas que ha tomado, hoy se siente necesario un cambio de rumbo.

“Han desfinanciado Salud, Educación, atacan a los jubilados, es decir, todo el camino recorrido por el gobierno fue arrasando con los ciudadanos”, disparó.

Finalmente, la candidata consideró que se ha instalado la demonización de los partidos políticos, no solo por un interés discursivo libertario, sino que el propio accionar de los partidos ha contribuido a esa concepción.

“Creo que falta volver a plantear un camino donde los referentes estén en los barrios hablando sobre política”, concluyó.