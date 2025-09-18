Caída de la Scaloneta

La actual campeona de Europa regresa a la primera posición por primera vez desde 2014.

Argentina, líder desde abril de 2023, baja al tercer puesto tras verse superada también por Francia.

Eslovaquia protagoniza el mayor avance y se mete entre las 50 mejores tras subir diez posiciones.

Después del exitoso Mundial de Clubes FIFA™ y el parón de las competiciones nacionales en Europa por el descanso veraniego, la acción ha vuelto en su máximo esplendor con la disputa reciente de partidos clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 26™ en África, Europa y las dos confederaciones del continente americano.

Entre las diez primeras selecciones ha habido más variaciones. Francia (2.ª, +1) adelanta también a la Albiceleste, mientras que Portugal (5.ª, +1), Croacia (9.ª, +1) e Italia (10.ª, +1) se benefician de las caídas de Brasil (6.ª, -1) y Alemania (12.ª, -3). Esta última ha salido de esos diez primeros puestos por primera vez desde octubre de 2024 tras verse penalizada por la derrota en su primer partido en los recientes clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

También avanza un puesto Marruecos (11.ª, +1), que ha ganado ocho de los nueve encuentros que ha disputado desde la última clasificación de julio.

