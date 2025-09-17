Desde el balcón, Cristina Kirchner se sumó a los festejos por el rechazo de los vetos de Milei

Cristina Kirchner se sumó a las celebraciones por los rechazos de la Cámara de Diputados a los vetos del Gobierno y advirtió que “el pueblo no cambia de ideas”.

“Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública“, publicó la ex presidenta en sus redes sociales.

La ex jefa de Estado también compartió fotos de la gran cantidad de militantes que se reunió durante esta tarde frente a su domicilio, donde se encuentra cumpliendo la condena por la causa Vialidad.