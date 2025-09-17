Financiamiento universitario: celebraron el rechazo al veto, pero advierten que “todavía falta”

Durante la Marcha Universitaria en Salta, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el veto del presidente Milei a la Ley de Financiamiento para las universidades.

“Veníamos minuto a escuchando las intervenciones de los distintos diputados y sobre todo los salteños. Todavía falta el Senado y también falta ver qué acciones administrativas judiciales va a llevar a cabo el Poder Ejecutivo. Si bien esto es una gran noticia, todavía nos resta todo el otro proceso”, expresó por Aries la secretaria general de APUNSA, Stella Mimessi.

La referente señaló que, más allá de los vetos, “el presidente pierde de vista que la educación superior es un derecho humano a nivel internacional y que es una responsabilidad ineludible del Estado”.

Finalmente, Mimessi evaluó los posibles escenarios y adelantó que en caso de que el Gobierno Nacional decida promulgar la ley pero no se aplicarla, como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, “las universidades nacionales, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, lo judicializará”.