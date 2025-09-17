Salta marchó por Educación y Salud públicas

La marcha por universitaria partió desde el Monumento 20 de Febrero una vez conocido el rechazo a los vetos del presidente Milei en Diputados; el mandatario libertario había vetado las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica.

“Esto nos da un alivio, estamos seguros que en Senadores también se va a rechazar el veto”, aseguró – por Aries – Cristina Sanz, decana da la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, y continuó: “No es solo por la universidad y la salud, es por los jubilados y por la discapacidad. Estamos muy contentos, es bueno marchar”.

Explicó que la ley de financiamiento busca recomponer lo que se perdió de la base salarial de docentes y no docentes - más de un 40% -, así como también se reclama la apertura de paritarias, actualizar el presupuesto para investigación y la habilitación de fondos para más becas.

“Ahora, hay que estar atentos. El Presupuesto 2026 es inferior a presupuestos anteriores y sin presupuesto no se puede funcionar. La calle va a ir marcando, la gente está cansada”, indicó finalmente.