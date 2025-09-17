Será desde el viernes 19 al domingo 21 de septiembre en el Centro de Convenciones. Contará con la participación de más de 1.100 emprendedores de toda la provincia, patio de comidas, juegos para niños y show en vivo. La entrada es libre y gratuita.
Salta marchó por Educación y Salud públicas
Cientos de salteños marcharon por calles céntricas contra el desfinanciamiento de la Educación y de la Salud. Prevén que los vetos presidenciales caerán finalmente en el Senado y pusieron el foco en el Presupuesto 2026.Salta17/09/2025
La marcha por universitaria partió desde el Monumento 20 de Febrero una vez conocido el rechazo a los vetos del presidente Milei en Diputados; el mandatario libertario había vetado las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica.
“Esto nos da un alivio, estamos seguros que en Senadores también se va a rechazar el veto”, aseguró – por Aries – Cristina Sanz, decana da la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, y continuó: “No es solo por la universidad y la salud, es por los jubilados y por la discapacidad. Estamos muy contentos, es bueno marchar”.
Explicó que la ley de financiamiento busca recomponer lo que se perdió de la base salarial de docentes y no docentes - más de un 40% -, así como también se reclama la apertura de paritarias, actualizar el presupuesto para investigación y la habilitación de fondos para más becas.
“Ahora, hay que estar atentos. El Presupuesto 2026 es inferior a presupuestos anteriores y sin presupuesto no se puede funcionar. La calle va a ir marcando, la gente está cansada”, indicó finalmente.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.
Los ediles aprobaron la Cuenta e informaron que la Municipalidad capitalina utilizó fondos propios para su funcionamiento y que generó un superávit por 16.534 millones de pesos. Críticas a la gestión Romero.
El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que prevé la creación del manual como guía de trámites municipales. La intención es darle trazabilidad a los trámites digitales que se hagan en la comuna.
La sustracción de equipos esenciales dejó fuera de funcionamiento un sistema clave para la gestión ambiental. Agrotécnica Fueguina expresó su preocupación y pidió mayor seguridad para evitar nuevos ataques.
Inauguraron una segunda sala de costura en la Fábrica Municipal y duplicaron la cantidad de máquinasSalta17/09/2025
El nuevo taller cuenta con siete máquinas de coser, que se suman a las ocho que funcionan en el primer taller. Están abiertos de lunes a viernes de 8 a 20, con turnos previo.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El Senado definió sesionar este jueves para rechazar el veto al reparto automático de ATNPolítica16/09/2025
El conglomerado anti libertario deberá reunir dos tercios. En caso de avanzar, la definición quedará en manos de Diputados. Además, el pleno de la Cámara alta intentará sancionar la denominada “Ley Nicolás”, entre otras iniciativas
Marcha Federal en Salta: la UNSa se suma a la protesta por financiamiento universitario
La Universidad Nacional de Salta se moviliza hoy en la Marcha Federal para protestar contra el veto a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
La fecha fue establecida en honor a José Manuel Estrada, reconocido intelectual, político y educador argentino que falleció el 17 de septiembre de 1894.
Urtubey acusó al Gobierno de usar "la plata de la SIDE en ataques políticos"
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.