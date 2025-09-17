Crearán el Manual del Usuario Ciudadano

En una nueva sesión del Concejo Deliberante capitalino se aprobó la ordenanza que prevé la creación del Manual del Usuario Ciudadano.

“La idea de formalizar la guía de trámites municipales llega para darle trazabilidad a todo lo que es trámites digitales”, explicó el concejal Ángel Ortiz, advirtiendo que, si bien ya existe un portal con una guía de trámites, se trata de darle una norma a la forma de trabajar.

Señaló, en tanto, que los ciudadanos reclaman la posibilidad de realizar cada vez más trámites de esta forma.

“Tenemos que avanzar en la digitalización de los trámites digitales para permitirle a los ciudadanos ahorrarse tiempo, dinero y que mayores contribuyentes puedan acercarse al Municipio”, finalizó.