Sturzenegger advirtió a los Diputados en la previa de la sesión por vetos

Urtubey acusó al Gobierno de “sicariato moderno” tras las críticas de Fantino
El candidato a senador nacional sostuvo que Milei busca distraer la atención de la crisis con ataques personales y denunció una “violencia permanente”.
El ministro pidió no “hacerle el juego al kirchnerismo” mientras la oposición busca revertir los decretos de Milei sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica.Política17/09/2025
El Congreso tendrá una jornada de intenso debate, donde la oposición buscará resistir los vetos del presidente, Javier Milei, e insistir con la Ley de Financiamiento Universitario y la Declaración de la Emergencia Pediátrica. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado dejó un mensaje para los legisladores y advirtió: "Espero que los diputados no kirchneristas no le haga el juego al kirchnerismo y a sus cajas porque el mandato que recibió el Presidente @JMilei fue justamente ordenar estos excesos que pagamos todos los argentinos".
Mientras tanto, en las afueras del palacio legislativo, tendrá lugar una nueva Marcha Federal Universitaria que reunirá jubilados, docentes, estudiantes y trabajadores del Hospital Garrahan, que se movilizarán contra el ajuste.
El mensaje de Federico Sturzenegger a los Diputados
En su tuit, el ministro explicó que "la sesión de hoy en Diputados busca derogar varios decretos delegados emitidos en el marco de la delegación de la Ley Bases y que centralizaban una serie de organismos descentralizados".
En ese sentido, acusó que "el kirchnerismo utilizó los organismos descentralizados como cajas para recaudar, arancelando trámites a medida que crecía sus estructuras".
"A su vez cada organismo descentralizado requiere su propia estructura organizativa: la misma que si fuera un ministerio. La centralización resuelve ambos problemas: acota la capacidad de arancelar al ciudadano y elimina las duplicaciones administrativas sin afectar sus funciones esenciales", detalló sobre parte de las medidas en discusión en el Congreso.
A poco más de un mes de las elecciones, Sturzenegger analizó que "hay una puja política" y advirtió a los legisladores a sostener las decisiones del Presidente.
La sesión en el Congreso
La Cámara de Diputados se prepara para una sesión cargada de tensión política. Este miércoles, el Congreso deberá tratar una agenda sensible en medio de las discusiones coyunturales sobre el Presupuesto 2026, la distribución de fondos nacionales hacia provincias cercanas al oficialismo, las protestas anunciadas en las calles, el desenlace electoral bonaerense y el calendario rumbo a octubre.
En ese marco, la oposición intentará dar marcha atrás con los vetos de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. Para revertirlos, necesitarán alcanzar los dos tercios de los votos; si lo logran, la pulseada se trasladará al Senado.
El temario proyecta una jornada extensa que podría prolongarse hasta la madrugada. Más allá de los vetos, los legisladores pondrán en debate la citación a Karina Milei, Guillermo Francos y al ministro de Salud, Mario Lugones, a fin de que den "informes verbales" en relación con una presunta red de coimas ligada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al escándalo del fentanilo adulterado. Por este último punto, existe acuerdo mayoritario para la conformación de una comisión investigadora.
La sesión también servirá para que la oposición avance en su estrategia contra los decretos de necesidad y urgencia. Tras haber conseguido mayoría para frenar cinco disposiciones anteriores que alcanzaban a áreas de obra pública, ciencia y cultura, ahora buscarán rechazar otros cuatro. El más sensible es el DNU 383/2025, que alteró tanto el Estatuto como las atribuciones de la Policía Federal Argentina.
Otro eje de fuerte repercusión será el DNU 62/2025, que prohibió las terapias hormonales y las cirugías de adecuación de género en menores de 18 años. En la lista también figuran el DNU 396/2025, que reestructuró el Instituto Nacional del Agua, y el 445/2025, que modificó el funcionamiento del Registro Nacional de Armas.
Con información de Ámbito
El candidato a senador nacional sostuvo que Milei busca distraer la atención de la crisis con ataques personales y denunció una “violencia permanente”.
El Presidente reafirmó su promesa de campaña y aseguró que la decisión “planta a la Argentina del lado del bien”, en medio del conflicto bélico en Gaza.
La ministra de Seguridad habló del cambio de discurso que realizó Javier Milei tras la derrota en la elección bonaerense.
Fiscalía y Procuraduría analizan posibles sobreprecios y licitaciones direccionadas vinculadas a la familia Kovalivker durante la gestión de Javier Milei.
CGT y La Bancaria convocan a marchar este 17 de septiembre al Congreso contra el veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
La diputada nacional por Salta ratificó en Aries que junto Pablo Outes y Yolanda Vega rechazará los vetos del presidente Javier Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica del hospital Garrahan.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El abogado defensor Marcelo Arancibia pidió explicaciones al sistema carcelario por el fallecimiento de Javier “Chino” Saavedra, uno de los acusados por el crimen de Jimena Salas. Sostuvo que el hecho no puede quedar sin investigar.
Con la frase ‘lo peor ya pasó’, el Presidente repitió el libreto de sus antecesores. El discurso leído y sin apoyo de sus funcionarios dejó más dudas que certezas y derivó en cacerolazos.
Cinco personas, incluido un remisero, fueron imputadas por trata de personas; las víctimas eran adolescentes de 16 años y los servicios sexuales estaban tarifados hasta en 200 mil pesos.
Inició las tareas para la construcción de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia en temporada estival. Habrá corte de tránsito por 20 días, aproximadamente.