Manuel Adorni juró como jefe de Gabinete

El exvocero presidencial juró al frente del cargo con la presencia del presidente Javier Milei, en un acto que formalizó la transición con los salientes funcionarios.

Política05/11/2025

whatsapp-image-2025-11-05-at-120911-pm

Manuel Adorni - hasta ahora vocero presidencial - asumió oficialmente como jefe de Gabinete. La jura tuvo lugar en el salón blanco de la Casa de Gobierno, con la participación del presidente Javier Milei. El pasado martes, el saliente Guillermo Francos - y el ahora exministro del Interior Lisandro Catalán - se reunieron con Adorni para despedirse de sus equipos y formalizar la transición.

Dijeron presentes de la ceremonia la totalidad de los ministros del renovado Gabinete de La Libertad Avanza, además de familiares y amigos.

El acto comenzó con la lectura ceremonial de los decretos que oficializaron las renuncias de Francos y de Adorni (como Secretario de Comunicación y Medios de la Nación Argentina).

Con información de Ámbito

