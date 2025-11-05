Milei se reunió con diputados y senadores electos de LLA y PRO en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió hoy en Casa Rosada a diputados y senadores electos de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja, y se realizó el día después de la primera convocatoria que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con diputados electos por el espacio en los comicios del 26 de octubre.

Si bien el llamado lo efectivizó la funcionaria, el mandatario, que llegó a su despacho a las 9.37, lideró el encuentro con más de 120 personas en una foto que le permita reflejar la nueva composición violeta en ambas cámaras.

Previo a la reunión los asistentes debieron dejar sus teléfonos celulares en sobres con sus nombres. Se trata de una práctica que se aplica también para las reuniones de gabinete, entre otros encuentros en Casa de Gobierno.

Hay expectativas por los obsequios que se llevaron los senadores. Ayer, los diputados electos recibieron una copia de la Constitución Nacional y el reglamento interno de la Cámara Baja, dentro de una bolsa violeta con el logo de La Libertad Avanza.

En Nación remarcan que la prioridad está puesta en el tratamiento del Presupuesto 2026, la reforma laboral y la tributaria. Estos tópicos, junto con la reforma del Código Penal, son los elegidos del Ejecutivo para incluirlos en el temario de las sesiones extraordinarias.

La intención del oficialismo es conseguir los consensos necesarios con la oposición dialoguista y con los gobernadores para poder aprobar estas reformas y evitar un revés legislativo.

Con información de Noticias Argentinas