Se postergó nuevamente la entrada del sistema procesal acusatorio en Comodoro Py

El Gobierno volvió a postergar la implementación del sistema procesal acusatorio en Comodoro Py y fijó como nueva fecha el primer trimestre del 2026.

A través del Ministerio de Justicia, y pese al reiterado reclamo del Ministerio Público Fiscal, el Gobierno nacional resolvió que no será el 10 de noviembre la fecha para que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en los Tribunales de Retiro.

La decisión fue adoptada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, responsable de la letra de la resolución que llevará la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la ausencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien solicitó licencia.

Los motivos que explican la nueva postergación son similares a los de la vez pasada. Desde el Ministerio de Justicia plantean que aún falta traspaso de personal y otras inversiones necesarias vinculadas a la infraestructura y la tecnología, requeridas por los fiscales.

Desde los Tribunales de Retiro remarcaron que la prioridad es que el sistema funciona correctamente y es por eso que postergaron la implementación del nuevo sistema para el primer trimestre de 2026.

