Femicidio de María Soledad Morales: A 35 años, Catamarca perdió la chance de cambiar su historia
La historiadora Laura Colivadino Navarro recordó en Aries el impacto del femicidio de María Soledad Morales y la primera marcha del silencio realizada en 1990 en Catamarca.Sociedad17/09/2025Ivana Chañi
En su columna habitual en Aries, la historiadora Laura Colivadino Navarro repasó los 35 años del femicidio de María Soledad Morales, ocurrido en septiembre de 1990 en Catamarca, y de la primera marcha del silencio que marcó el inicio de una movilización social inédita en esa provincia.
“El domingo 14 se cumplieron 35 años de la primera marcha, y hoy lo que tenemos es una historia de impunidad y la imposibilidad perdida de reescribir la historia de Catamarca”, expresó.
Colivadino recordó el contexto de aquella época: una provincia conservadora, gobernada por el linaje político de los Saadi, y un crimen en el que rápidamente aparecieron vinculaciones con los “hijos del poder”, entre ellos Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional. “La muerte de María Soledad destapó una trama de encubrimientos, nepotismo y connivencia judicial que todavía resuena en la memoria colectiva”, señaló.
La historiadora destacó el rol de las compañeras de colegio de María Soledad y de la hermana Martha Pelloni, quienes, pese a las amenazas, organizaron las primeras marchas semanales en silencio. “Fue un grito ensordecedor contra el poder político de la época. De un puñado de alumnas pasó a movilizar a un tercio de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”, relató.
Colivadino también advirtió que, aunque el caso provocó la intervención federal de la provincia y la destitución del gobernador Ramón Saadi, la justicia solo alcanzó a condenar a Guillermo Luque y a Luis Tula, mientras que muchos otros nombres ligados al poder nunca fueron investigados. “Hoy, 35 años después, lo que persiste es la sensación de deuda y de una verdad incompleta”, concluyó.
Radiografía de la inteligencia artificial: cómo, quiénes y para qué están usando ChatGPTSociedad16/09/2025
Los Grandes Modelos de Lenguaje se expanden cada vez más, pero no solo crece el número de usuarios, sino de propósitos y tareas que son solicitadas.
El chef falleció a los 87 años tras complicaciones de salud. Fue una figura clave que llevó la gastronomía local a la televisión y fundó más de 30 restaurantes.
El carismático actor e impulsor del movimiento independiente de Sundance, que ganó el Oscar como director, falleció esta madrugada en su casa de Utah.
Mascotas perdidas: una iniciativa digital busca ayudarlas en Salta
Pawsi, la app solidaria creada por desarrolladores salteños permite subir alertas de animales extraviados y colaborar con su regreso a casa.
Marco Chediek fue denunciado por incitación a la violencia colectiva tras publicar en redes sociales amenazas contra Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén “El Pollo” Sobrero y Hugo Moyano.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
“Esto no va a quedar así”, advirtió el abogado de Javier Saavedra
El abogado defensor Marcelo Arancibia pidió explicaciones al sistema carcelario por el fallecimiento de Javier “Chino” Saavedra, uno de los acusados por el crimen de Jimena Salas. Sostuvo que el hecho no puede quedar sin investigar.
“Lo peor ya pasó”: Cuando Milei se pareció demasiado a De la Rúa y Macri
Con la frase ‘lo peor ya pasó’, el Presidente repitió el libreto de sus antecesores. El discurso leído y sin apoyo de sus funcionarios dejó más dudas que certezas y derivó en cacerolazos.
Desarticularon una red que captaba menores de un colegio para explotación sexualPoliciales16/09/2025
Cinco personas, incluido un remisero, fueron imputadas por trata de personas; las víctimas eran adolescentes de 16 años y los servicios sexuales estaban tarifados hasta en 200 mil pesos.
Inició las tareas para la construcción de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia en temporada estival. Habrá corte de tránsito por 20 días, aproximadamente.