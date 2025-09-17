Femicidio de María Soledad Morales: A 35 años, Catamarca perdió la chance de cambiar su historia

En su columna habitual en Aries, la historiadora Laura Colivadino Navarro repasó los 35 años del femicidio de María Soledad Morales, ocurrido en septiembre de 1990 en Catamarca, y de la primera marcha del silencio que marcó el inicio de una movilización social inédita en esa provincia.

“El domingo 14 se cumplieron 35 años de la primera marcha, y hoy lo que tenemos es una historia de impunidad y la imposibilidad perdida de reescribir la historia de Catamarca”, expresó.

Colivadino recordó el contexto de aquella época: una provincia conservadora, gobernada por el linaje político de los Saadi, y un crimen en el que rápidamente aparecieron vinculaciones con los “hijos del poder”, entre ellos Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional. “La muerte de María Soledad destapó una trama de encubrimientos, nepotismo y connivencia judicial que todavía resuena en la memoria colectiva”, señaló.

La historiadora destacó el rol de las compañeras de colegio de María Soledad y de la hermana Martha Pelloni, quienes, pese a las amenazas, organizaron las primeras marchas semanales en silencio. “Fue un grito ensordecedor contra el poder político de la época. De un puñado de alumnas pasó a movilizar a un tercio de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”, relató.

Colivadino también advirtió que, aunque el caso provocó la intervención federal de la provincia y la destitución del gobernador Ramón Saadi, la justicia solo alcanzó a condenar a Guillermo Luque y a Luis Tula, mientras que muchos otros nombres ligados al poder nunca fueron investigados. “Hoy, 35 años después, lo que persiste es la sensación de deuda y de una verdad incompleta”, concluyó.