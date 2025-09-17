Provincias piden más fondos pese al aumento de los ATN en el Presupuesto 2026

El proyecto de Presupuesto 2026 que presentó el presidente Javier Milei por cadena nacional dejó insatisfechos a los gobernadores por la confirmación de que continuarán las restricciones presupuestarias para obras públicas y otras áreas, aunque el Gobierno duplicó la partida de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), auxilio al que echaría mano para responder a algunos reclamos desde las provincias. "Cero expectativas porque no cumplió nada", fue la respuesta desde una Casa de Gobierno del norte. Desde el otro extremo, el diputado nacional peronista Ariel Rauschenbeger (La Pampa), advirtió que el proyecto elimina la garantía del subsidio del 50% del gas para los usuarios de la Patagonia.

Unas horas antes de la lectura del mensaje del Presidente de la Nación, Ámbito había consultado a fuentes cercanas de gobernadores que admitieron tener bajas expectativas. La cadena nacional confirmó las pocas esperanzas de los mandatarios. "El discurso fue más político que de gestión", expresó a este medio una fuente. Consultado este funcionario provincial sobre el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, al que hizo alusión Javier Milei por haber sido incorporado al proyecto de Presupuesto, sostuvo que "no es una novedad, casi todas las provincias lo firmaron y el Gobierno, en el mejor de los casos, puede ampliarlo con una adenda". Puntualizó que el régimen no implica contar con fondos para los gobiernos provinciales.

El sistema, creado en octubre de 2024, busca extinguir, total o de manera parcial las obligaciones recíprocas que se adeuden entre la Nación y las jurisdicciones provinciales para sanear las cuentas públicas. El Gobierno obtuvo la adhesión de 18 de los 24 distritos subnacionales y quedaron afuera Buenos Aires, CABA, Formosa, La Rioja, Santa Fe y Santiago del Estero. Estos gobiernos desestimaron participar por haber planteado la falta de precisiones sobre el valor de los activos a transferir desde la Nación a las provincias y no estar de acuerdo con renunciar a demandas judiciales. "Por más que el Gobierno nos transfiera obras inconclusas, a cambio de cancelación de deudas, igual tenemos que contar con fondos para concluir con esos proyectos y eso es lo que reclamamos", se quejó una fuente que integra el equipo de mandatario que alguna vez fue del extinto Juntos por el Cambio.

Herramienta para negociar

Tras el veto de Javier Milei a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que generó malestar entre los jefes provinciales, el proyecto de Presupuesto 2026 estipula una suba del 104% para esta partida, sobre los $278.232 millones establecidos para este año, de acuerdo al portal Presupuesto Abierto. Es decir, para el año próximo la partida para ATN será de $569.426 millones, una señal de que la Casa Rosada estaría dispuesta a abrir la billetera para dialogar con los gobernadores. Sería la herramienta con la que el ministro del Interior Lisandro Catalán buscaría acercar a los mandatarios que han tomado distancia del Gobierno.

Para ello, la Casa Rosada debería mostrar voluntad para alcanzar acuerdos y traducirla en apoyo con fondos. Hasta junio, el Poder Ejecutivo solo había concedido 18 asistencias, vía ATN, por $84.000.000.000, por lo que faltan asignar todavía unos $194.232.889.623. En estos días, tras la derrota electoral en Provincias de Buenos Aires, la Nación transfirió $12.500.000 a Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones), Santa Fe ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones). "Este es justamente el problema, nos sacan fondos de leyes y programas, y pretenden que los gobernadores vayan a pedir limosnas", se quejó un funcionario de un mandatario. Y agregó que lo ideal sería que el proyecto de Presupuesto se debata en el Congreso para incorporar la mirada de los jefes provinciales, a través de sus diputados y senadores.

Señal de alarma

En las últimas horas, el diputado nacional peronista Ariel Rauschenberger, alineado con el gobernador Sergio Ziliotto, advirtió que el proyecto elimina la garantía del subsidio del 50% del gas para los usuarios de la Patagonia y que ese beneficio quedaría a discreción del Gobierno, que ya había intentado hacerlo con la Ley Bases pero no pudo concretarlo.

Este mediodía, tras una reunión con el gobernador Ziliotto, el parlamentario sostuvo que el proyecto de Presupuesto amenaza el subsidio al gas patagónico. "Actualmente, la Patagonia tiene una tarifa con una reducción del 50%. Ya en la discusión de la Ley Bases, el Gobierno intentó eliminar este beneficio para transformarlo en una bonificación discrecional en manos de la Nación", explicó en la televisión pública pampeana. Y agregó: "¿Qué significa esto? Que ya no habría más una tarifa reducida en un 50%, sino el porcentaje que el Gobierno decida. Es decir, se borran de la ley los porcentajes fijos y queda al criterio de Nación definir si el beneficio continúa o no".

"De aprobarse esta iniciativa, seguramente provocará un fuerte aumento en la tarifa del gas y afectará derechos fundamentales que tenemos como región patagónica y como provincia. Por eso es un tema que nos preocupa seriamente", finalizó.

