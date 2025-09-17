El tratado es con Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, países que no integran la Unión Europea (UE). Se beneficiará más del 97% de las exportaciones de ambos bloques.
Un partido japonés nombró a una IA como su nuevo líder
Tras la renuncia de su fundador por malos resultados electorales, Camino al Renacimiento confía ahora en la inteligencia artificial para tomar decisiones internas.El Mundo17/09/2025
Un partido político japonés siguió los pasos de Albania y nombró a una Inteligencia Artificial (IA) como líder después que su fundador renunció tras los desastrosos resultados obtenidos en las últimas elecciones.
La formación Camino al Renacimiento, creada en enero por Shinji Ishimaru, antiguo alcalde de una pequeña ciudad del oeste de Japón, no tiene un programa político y sus miembros son libres de establecer sus propias agendas.
El anuncio se conoció cuatro días después que el gobierno albanés designó a una IA como ministra encargada de la gestión y adjudicación de todas las licitaciones públicas.
“El nuevo líder será una IA”
En 2024, Ishimaru quedó inesperadamente en el segundo lugar en los comicios a gobernador de Tokio gracias a una exitosa campaña en línea, pero decidió renunciar a su partido tras no conseguir ningún escaño en las elecciones al Senado de este año.
“El nuevo líder será una IA”, declaró en una rueda de prensa Koki Okumura, doctorando en investigación sobre inteligencia artificial en la Universidad de Kioto, quien se describió a sí mismo como asistente del nuevo líder.
Los detalles sobre la IA -como cuándo y cómo implementarla- aún no se decidieron, precisó este joven de 25 años, que será nominalmente el líder de la formación.
Cuál será el rol de la Inteligencia Artificial
No obstante, esta IA no dictará las actividades políticas de los miembros del partido, sino que se centrará en decisiones como la distribución de los recursos, explicó Okumura, ganador hace poco de unos comicios internos para suceder a Ishimaru.
Aunque atrajo la atención de los medios japoneses, Camino hacia el Renacimiento tuvo dificultades para ganar escaños en Japón.
Ninguno de sus 42 candidatos ganó en las elecciones a la Asamblea de Tokio de junio, mientras que sus 10 aspirantes también perdieron en las senatoriales en julio.
La IA comienza poco a poco a hacer su incursión en la arena política mundial. La semana pasada, Albania se convirtió en el primer país al nombrar a una ministra generada por inteligencia artificial, que estará a cargo de la contratación pública.
Con información de AFP
