Caso Madeleine McCann: el principal sospechoso quedó libre
Christian Brückner, condenado por violación en Portugal, completó su pena de siete años y medio y queda libre mientras el caso de Maddie sigue sin resolverse.El Mundo17/09/2025
Christian Brückner, el hombre considerado por la Justicia alemana como el principal sospechoso de la desaparición y presunta muerte de Madeleine McCann, salió de prisión este miércoles en Alemania. El hombre de 48 años había cumplido una condena de siete años por la violación de una mujer de 72 años en Portugal, ocurrida en 2005.
Brückner fue visto saliendo de la cárcel de Sehnde, cerca de la ciudad de Hannover, a bordo de un Audi A6 conducido por su abogado, Friedrich Fülscher, quien evitó a la decena de cámaras que lo esperaban, en su mayoría periodistas del Reino Unido.
La condena de 7 años y medio por la violación de una mujer estadounidense, dictada en 2019, fue la razón de su detención. Brückner también tiene antecedentes por abuso sexual infantil y posesión de drogas. Aunque se lo vinculó con otras cinco violaciones en Portugal, fue absuelto de esos cargos, si bien la Fiscalía apeló la sentencia y la causa aún está en trámite.
Madeleine McCann, de tres años, desapareció en mayo de 2007 de un complejo vacacional en Praia da Luz, Portugal. A pesar de los esfuerzos de las autoridades portuguesas, británicas y alemanas, el caso nunca se cerró y el paradero de la niña sigue siendo un misterio.
En 2020, la Fiscalía de Braunschweig informó que sospechaba que Madeleine había muerto y señaló a Brückner como el principal responsable. Los investigadores lo vincularon con el caso basándose en el hecho de que su teléfono celular se conectó a una antena cercana al complejo vacacional de los McCann el día de la desaparición.
Por qué salió de prisión el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann
Al no disponer de pruebas suficientes para presentar cargos en el caso de la niña Madeleine McCann, conocida como Maddie, los investigadores se encuentran impotentes ante la salida de Brueckner de prisión.
El fiscal jefe del caso, Christian Wolters, dijo que cree que Brueckner sigue siendo “peligroso”. Un especialista en psiquiatría que lo evaluó recientemente concluyó que “es de esperar que cometa nuevos delitos sexuales”.
“No ha recibido ninguna terapia ni tratamiento similar en prisión, lo que significa que, desde nuestro punto de vista, debemos suponer que reincidirá”, afirmó Wolters.
Brueckner niega estar implicado en el caso de McCann, que desapareció de la habitación del hotel donde pasaba vacaciones con sus padres cuando ellos cenaban en un restaurante cercano.
Con información de TN
