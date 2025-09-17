Inauguraron una segunda sala de costura en la Fábrica Municipal y duplicaron la cantidad de máquinas

La primera Fábrica Municipal del país está en la ciudad de Salta y sigue creciendo, ya que se inauguró la segunda sala de costura en el lugar.

"Es uno de los espacios donde mayor demanda hay, están llenos los talleres. Hoy se convirtió en realidad un nuevo taller de costura, estamos sumando siete máquinas de coser de alta tecnología, industriales, nuevas", expresó Claudia Vilte, coordinadora de la Escuela de Emprendedores.

El nuevo taller cuenta con siete máquinas de coser nuevas, que se suman a las ocho que funcionan en el primer taller. "Es un gran momento para la Fábrica para darle más herramientas a los salteños y salteñas para trabajar", celebró Vilte.

Los talleres funcionan de lunes a viernes de 8 a 20 y los turnos para poder trabajar allí deben solicitarse al 3872266293 o a través de la página web del municipio. Cabe aclarar que los turnos son de tres horas cada uno y totalmente gratuitos.