Inauguraron una segunda sala de costura en la Fábrica Municipal y duplicaron la cantidad de máquinas
El nuevo taller cuenta con siete máquinas de coser, que se suman a las ocho que funcionan en el primer taller. Están abiertos de lunes a viernes de 8 a 20, con turnos previo.Salta17/09/2025
La primera Fábrica Municipal del país está en la ciudad de Salta y sigue creciendo, ya que se inauguró la segunda sala de costura en el lugar.
"Es uno de los espacios donde mayor demanda hay, están llenos los talleres. Hoy se convirtió en realidad un nuevo taller de costura, estamos sumando siete máquinas de coser de alta tecnología, industriales, nuevas", expresó Claudia Vilte, coordinadora de la Escuela de Emprendedores.
El nuevo taller cuenta con siete máquinas de coser nuevas, que se suman a las ocho que funcionan en el primer taller. "Es un gran momento para la Fábrica para darle más herramientas a los salteños y salteñas para trabajar", celebró Vilte.
Los talleres funcionan de lunes a viernes de 8 a 20 y los turnos para poder trabajar allí deben solicitarse al 3872266293 o a través de la página web del municipio. Cabe aclarar que los turnos son de tres horas cada uno y totalmente gratuitos.
"Colapsó el Centro de Adopciones": rescataron 33 perros durante el Milagro, nueve más que en 2024Salta16/09/2025
El director del Centro de Adopciones capitalino indicó que se superó cantidad registrada en 2024. Detalló que los animales tenían “heridas y úlceras” en las almohadillas de las patas, producto de la caminata, y alertó por la baja tasa de castración.
Desde la fuerza ponderaron el operativo de seguridad montado con motivo de la celebración religiosa. Unos 5600 efectivos fueron asignados a la cobertura, que incluyó tanto al área centro como a las diferentes barriadas.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Con la frase ‘lo peor ya pasó’, el Presidente repitió el libreto de sus antecesores. El discurso leído y sin apoyo de sus funcionarios dejó más dudas que certezas y derivó en cacerolazos.
Desarticularon una red que captaba menores de un colegio para explotación sexualPoliciales16/09/2025
Cinco personas, incluido un remisero, fueron imputadas por trata de personas; las víctimas eran adolescentes de 16 años y los servicios sexuales estaban tarifados hasta en 200 mil pesos.
