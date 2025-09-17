La AMT otorgó una prórroga para taxis y remises con modelos vencidos

El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta AMT, informó que se otorgó una prórroga para los modelos 2011, 2012 y 2013 de taxis y remises:



En cuanto a modelos 2011, se otorgó un plazo hasta el 30 de septiembre, para que puedan regularizar el modelo de año del vehículo vencido. En caso de continuar con la irregularidad se tramitará la baja de la unidad.

En cuanto a los modelos 2012 y 2013, se otorga una prorroga dispuesto por acta de directorio N° 35/25, venciendo la misma el día 31/12/2025, dicho plazo es a los efectos de que puedan regularizar la situación del modelo de año vencido.