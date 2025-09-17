Los vehículos modelos 2011, 2012 y 2013 tienen nuevos plazos para regularizar su situación antes de que se inicien bajas de unidades.
Hasta 20 horas de fila para un lugar en la Técnica 3
Filas interminables se extendieron por varias cuadras. “Te dan un número, pero si no llegás temprano, quedás afuera. Deberían digitalizar el proceso”, señaló una madre.Salta17/09/2025Agustina Tolaba
La mañana de este miercoles en Salta comenzó nublada y con lloviznas suaves, un alivio tras los días de intenso calor, pero no para los padres que desde ayer permanecen en filas interminables frente a la Técnica 3, ubicada en calle Caseros 1600, para inscribir a sus hijos para el ciclo lectivo 2026.
“Estamos desde ayer al mediodía”, relató por Aries Gerardo, uno de los padres. “Nos turnamos con mi señora, porque no podíamos quedarnos los dos todo el tiempo. Queremos que nuestro hijo pueda venir a la mañana”, agregó, visiblemente cansado pero decidido a asegurar el cupo.
Susana Cortéz, otra madre en la fila, también compartió su experiencia: “Desde ayer muy temprano, después de salir del trabajo, vi que ya había gente esperando y decidí quedarme. Nos dijeron que entregan 40 números por día, así que preferimos asegurar nuestro lugar”. La mujer valoró la contribución de 70.000 pesos por alumno, señaló que “la pago con gusto, porque quiero colaborar con la escuela y la educación de mi hijo”.
Carolina, otra de las madres que pasó la noche en la vereda, expresó: “Horrible, no dormimos nada, con dolor en todo el cuerpo, pero vale la pena porque mi hijo quiere estudiar aquí y me parece un lugar ideal por los talleres que ofrecen”.
Muchos padres improvisaron con reposteras, camperones y termos con mate o café para soportar la espera.
La fila se extendió desde las puertas del establecimiento, dio vuelta a la esquina de Laprida y continio varias cuadras más.
Las autoridades comenzaron a entregar los números desde las ocho de la mañana. “Te dan un número, pero si no llegás temprano, quedás afuera. No puede seguir así, deberían digitalizar el proceso”, señaló otra madre.
