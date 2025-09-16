Karina Milei desistió de la cautelar que impedía difusión de audios

Karina Milei, secretaria de la Presidencia, desistió de la medida cautelar que impedía la difusión de sus audios. La decisión se da tras la polémica y el rechazo que generó la prohibición judicial.

Judiciales16/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

karina-milei-librapng

La secretaria de la Presidencia, Karina Milei, levantó la medida cautelar que impedía la difusión de los audios por presunta corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El abogado de la funcionaria le informó al juez que desisten del pedido, consignó TN.

La decisión de la hermana del presidente se produjo tras la polémica que generó la medida. El juez Patricio Maraniello había ordenado el secreto sobre los audios. La decisión de levantar la cautelar se da a horas del discurso de Javier Milei en cadena nacional y los anuncios sobre el Presupuesto 2026.

Te puede interesar
Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad14/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail