Karina Milei desistió de la cautelar que impedía difusión de audios

La secretaria de la Presidencia, Karina Milei, levantó la medida cautelar que impedía la difusión de los audios por presunta corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El abogado de la funcionaria le informó al juez que desisten del pedido, consignó TN.

La decisión de la hermana del presidente se produjo tras la polémica que generó la medida. El juez Patricio Maraniello había ordenado el secreto sobre los audios. La decisión de levantar la cautelar se da a horas del discurso de Javier Milei en cadena nacional y los anuncios sobre el Presupuesto 2026.