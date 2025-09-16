Milei envió fondos de ATN a Santa Fe y Pullaro le bajó el tono a sus críticas

“Otra muestra de insensibilidad”, dijo Urtubey sobre los anuncios de Milei
El candidato a senador por Fuerza Patria consideró que los incrementos anunciados son “ínfimos e insuficientes” para los argentinos.
Política16/09/2025
El Gobierno nacional transfirió de manera inmediata 12.500 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cuatro provincias, entre ellas Santa Fe, que recibió 3.000 millones. También fueron beneficiadas Entre Ríos, Chaco y Misiones.
El desembolso llega en un contexto de alta tensión política y refleja un gesto del Ejecutivo hacia los mandatarios provinciales. En el caso de Santa Fe, los recursos se enmarcan en la declaración de emergencia climática, mientras que las demás jurisdicciones los justificaron en problemas financieros y desastres naturales.
El movimiento coincidió con un cambio de actitud del gobernador Maximiliano Pullaro. Tras semanas de críticas y distancia con la Casa Rosada, el santafesino bajó el tono de sus declaraciones y comenzó a mostrarse más dispuesto al diálogo con el presidente Javier Milei.
La estrategia oficial apunta a recomponer la relación con los gobernadores, actores centrales para garantizar la aprobación de leyes y sostener la gobernabilidad. El viraje de Pullaro, que pasó de confrontar a alinearse con una postura más conciliadora, se interpreta como parte de ese proceso de acercamiento institucional.
Con información de Versión Rosario
