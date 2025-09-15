Tensión: un hombre con un cuchillo ingresó a Crónica TV por la fuerza

Un hombre con las facultades mentales alteradas y con antecedentes ingresó en la madrugada de este lunes al edificio del canal Crónica, portando un cuchillo, le dio un puntazo a una persona de Seguridad y, tras un operativo policial, fue detenido.

El episodio ocurrió a las 5.30 de la madrugada en avenida Juan de Garay 140, barrio porteño de San Telmo, cuando el sujeto entró diciendo que quería salir en vivo, pero los empleados de seguridad solicitaron al hombre que se retire.

Aun así, el atacante hirió al hombre y se fue a la planta baja donde están los estudios donde rompió varios vidrios, motivo por el cual se tuvo que convocar al grupo especial de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM). En las afueras, hubo un amplio operativo y los efectivos vallaron la zona por precaución.

En un momento dado, tres periodistas vieron que el hombre estaba sin el cuchillo y hablaron con él, tras lo cual entraron los uniformados del Grupo GEOF y se lo llevaron detenido.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el involucrado, que según dijo quería que le hicieran una nota, fue asistido por el SAME psiquiátrico y derivado al hospital Argerich.

Se constató que tiene varios ingresos por drogas, pero también por robo, tentativa de robo y hurto, y fue condenado en suspenso por robo, en una causa que sustanció el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59.

El parte policial destaca que, por el hecho, la Unidad de Flagrancia Este, labró actuaciones por violación de domicilio y daños, por la rotura de un vidrio al ingresar al canal.

Con información de Noticias Argentinas