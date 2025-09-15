El comisionado Juan Miguel Petit advierte sobre el exceso de presos, la falta de rehabilitación y la necesidad de alternativas a la prisión para garantizar derechos humanos y seguridad.
Marco Rubio y Netanyahu analizaron la situación en Gaza tras el ataque en Qatar
La reunión en Jerusalén buscó coordinar la diplomacia estadounidense e israelí ante la ofensiva contra líderes de Hamas y los próximos debates internacionales sobre Palestina.El Mundo15/09/2025
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este lunes en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para analizar las consecuencias diplomáticas y militares del reciente ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Qatar y su potencial impacto en los esfuerzos para alcanzar una tregua en Gaza. El encuentro se produce a una semana de la cumbre en la ONU que debatirá el reconocimiento de Palestina como Estado, iniciativa rechazada por Netanyahu.
El ataque israelí en Doha sorprendió a la administración del presidente Donald Trump y generó cuestionamientos públicos en Washington. La operación se dirigió contra líderes de Hamas que mantenían una reunión en la capital qatarí para discutir la última propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza. Qatar alberga la mayor base aérea estadounidense del Golfo y Washington no fue informado anticipadamente de la incursión.
“Obviamente no estamos contentos con esto. El presidente no está contento con esto. Ahora debemos mirar hacia adelante y determinar cuál será el próximo paso”, declaró Rubio antes de viajar a Israel, al responder sobre el malestar del gobierno estadounidense ante el ataque.
Entre los temas previstos en la agenda, Rubio anticipó que consultará a Netanyahu sobre los planes militares israelíes para la Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del enclave, así como sobre el debate dentro del gabinete sobre una posible anexión de sectores de Cisjordania. Según el secretario de Estado, uno de los focos de la reunión será “cómo los hechos de la semana pasada en Qatar impactan en el objetivo de terminar la guerra en Gaza, que depende de la liberación de todos los rehenes capturados el 7 de octubre de 2023 y de garantizar que Hamas deje de representar una amenaza”.
La administración de Trump ha reiterado que desea el fin de la guerra en Gaza, aunque siempre supeditando el alto el fuego a la liberación de los secuestrados y a que Hamas pierda toda capacidad operativa. El encuentro entre Rubio y Netanyahu servirá también para coordinar posturas de cara a la próxima cumbre internacional, donde Francia liderará un debate sobre el posible reconocimiento de un Estado palestino: punto que el gobierno israelí rechaza abiertamente y que ha generado condenas desde sectores nacionalistas de su coalición.
En las últimas horas, fuentes diplomáticas señalaron que Estados Unidos no planea unirse, por el momento, a los llamados europeos a detener la ofensiva militar en Gaza, a pesar de la preocupación por la crisis humanitaria. Rubio ya mantuvo un contacto previo con Netanyahu el domingo, cuando ambos participaron de una oración conjunta en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, el sitio más sagrado del judaísmo autorizado para la oración pública.
Rubio ratificó la postura tradicional del actual gobierno republicano sobre Jerusalén, considerada por él como la “capital eterna de Israel”, declaración que compartió en redes sociales después de la visita al sitio religioso. Hasta la presidencia de Trump, ningún alto funcionario estadounidense utilizaba términos tan explícitos sobre la soberanía israelí en la ciudad, que es también lugar sagrado para musulmanes y cristianos.
Netanyahu aprovechó la oportunidad para reafirmar el lazo bilateral, señalando que la alianza Israel-Estados Unidos “nunca fue tan sólida”. Fuentes israelíes apuntaron que otra de las actividades programadas para Rubio en Jerusalén será la inauguración de un nuevo túnel peatonal hacia el Muro Occidental. Las autoridades israelíes han presentado el proyecto como un avance histórico y arqueológico, aunque organizaciones y voceros palestinos lo critican por fortalecer los argumentos de Israel sobre territorios anexados tras 1967.
La previa de la reunión entre Rubio y Netanyahu está marcada por la incertidumbre. Washington busca claridad sobre los próximos pasos de la operación militar en Gaza y la actitud israelí hacia los territorios ocupados, mientras el calendario internacional se acelera con la inminente cumbre en Naciones Unidas sobre la cuestión palestina. El impacto del ataque en Qatar, la presión para alcanzar una tregua y el debate global sobre el Estado palestino centran la agenda de la diplomacia estadounidense en Oriente Medio.
Con información de AFP
La UE denunció una “escalada imprudente” tras incursión de drones rusos en RumaníaEl Mundo15/09/2025
Bruselas expresó su solidaridad con Bucarest luego de que aviones F-16 interceptaran un dron ruso cerca de la frontera con Ucrania, mientras Polonia refuerza su vigilancia aérea.
Tyler Robinson no confesó ni colabora con las autoridades, mientras se preparan los cargos por homicidio agravado
Protestas propalestinas en Madrid detienen la Vuelta y generan crisis diplomática con IsraelEl Mundo15/09/2025
El gobierno israelí dijo que Pedro Sánchez alentó las movilizaciones. En Madrid pidieron impedir que deportistas israelíes compitan mientras su país siga cometiendo “un genocidio”.
EEUU envió cinco aviones de combate a Puerto Rico y no descartó atacar a VenezuelaEl Mundo15/09/2025
Trump tildó mandó F-35 de la Marina a una antigua base militar. Además, expuso: “Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable”
La nueva amenaza digital: los chatbots de IA y el riesgo para los menores, según AustraliaEl Mundo14/09/2025
El país oceánico implementará nuevas normas de seguridad en línea que incluyen verificación de edad obligatoria y restricciones a servicios de inteligencia artificial, redes sociales y plataformas de juegos.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Camino de fe: Salta celebra el Día Provincial del Peregrino
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
Feriados de 2026: el Gobierno definió la nueva norma para los fines de semana largosArgentina14/09/2025
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.