El acusado de matar a Charlie Kirk mantiene silencio ante la Justicia
Tyler Robinson no confesó ni colabora con las autoridades, mientras se preparan los cargos por homicidio agravadoEl Mundo15/09/2025
Tyler Robinson, el presunto asesino del activista estadounidense Charlie Kirk, “no está cooperando” con las autoridades ni confesó el crimen que conmociona a Estados Unidos, dijo este domingo Spencer Cox, el gobernador de Utah, donde ocurrió el crimen del influyente influencer conservador.
“No ha confesado a las autoridades, no está cooperando, pero todas las personas a su alrededor están colaborando”, comentó Cox en el programa ‘This Week’ de ABC sobre el crimen de Kirk, aliado del presidente Donald Trump y que murió el miércoles por un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley.
En entrevistas en programas dominicales estadounidenses, el gobernador republicano confirmó un reporte de Fox News sobre que la persona que vivía con Robinson, detenido el viernes, es “una pareja que está transicionando de hombre a mujer”.
Según dijo, esta persona está siendo “muy cooperativa” con las investigaciones y se mostró impactada por el crimen.
“Lo que hemos aprendido específicamente es que esta persona no tenía ningún conocimiento, estaba impactada cuando se enteró de ello”, expresó Cox al programa ‘Meet The Press’ de NBC.
Cuáles son los cargos contra Tyler Robinson
Sus declaraciones se producen tras trascender que autoridades buscan imputar a Robinson de los cargos de homicidio agravado, descarga criminal de un arma de fuego y obstrucción de justicia, según revela un documento judicial. Cox y Trump sugirieron que debería aplicarse la pena de muerte.
El gobernador sostuvo que Robinson tenía una “ideología izquierdista” a pesar de que no estaba afiliado a ningún partido político y sus padres son republicanos.
Por ahora, Robinson está en la cárcel del condado donde está la universidad en la que ocurrió el crimen el miércoles durante un evento de Kirk. Se espera que las autoridades presenten los cargos formales en su contra dentro de los próximos días.
“Pasaba mucho tiempo jugando videojuegos”
Personas cercanas al presunto asesino afirmaron que era una persona inteligente y que pasaba mucho tiempo jugando videojuegos, aunque “se había hecho más político en años recientes”. Incluso, contaron que en una cena familiar antes del 10 de septiembre había mencionado que Kirk estaría en Utah.
Robinson es el mayor de tres hermanos y vivía con sus padres en el condado de Washington en Utah, donde su familia estaba registrada como republicana. Sin embargo, él no tenía afiliación política formal y no había votado en las últimas elecciones.
Trump, quien irá al funeral de Kirk el 21 de septiembre, responsabilizó del ataque a los “lunáticos” de la “izquierda radical”.
Con información de EFE
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Camino de fe: Salta celebra el Día Provincial del Peregrino
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
Feriados de 2026: el Gobierno definió la nueva norma para los fines de semana largosArgentina14/09/2025
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.