El dron ruso utilizado en los ataques contra Ucrania entró en el espacio aéreo rumano a las 6:05 p.m., hora local, el sábado, según el Ministerio de Defensa de Rumania.
La nueva amenaza digital: los chatbots de IA y el riesgo para los menores, según Australia
El país oceánico implementará nuevas normas de seguridad en línea que incluyen verificación de edad obligatoria y restricciones a servicios de inteligencia artificial, redes sociales y plataformas de juegos.El Mundo14/09/2025
El gobierno de Australia advirtió que los chatbots de inteligencia artificial que incitan al suicidio o mantienen conversaciones de carácter sexual constituyen un “peligro claro y presente” para los niños. La advertencia fue acompañada por un endurecimiento de las reglas digitales, que forma parte de la política más restrictiva en el mundo hacia el uso de estas tecnologías.
Las medidas, anunciadas por la Comisionada de Seguridad Electrónica, Julie Inman Grant, se suman a la reciente prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, que entrará en vigencia en diciembre. La normativa alcanza a servicios como Facebook, Instagram y YouTube, e impondrá la verificación obligatoria de edad para acceder a contenidos sensibles, incluidos los de carácter sexual o de alto impacto.
Inman Grant sostuvo que los niños están siendo expuestos “a material perturbador a edades cada vez más tempranas” y reveló casos de menores de apenas diez años que entablaron vínculos sexuales virtuales con chatbots. “No quiero que los jóvenes australianos sean víctimas de tecnologías poderosas que se lanzan al mercado sin protección”, afirmó.
Multas millonarias para quienes incumplan
Las nuevas disposiciones no solo afectan a las redes sociales: también se aplicarán a plataformas de juegos online, tiendas de aplicaciones y servicios de inteligencia artificial. En todos los casos, se exigirá implementar controles de edad y clasificaciones acordes.
Las infracciones podrán acarrear sanciones de hasta 50 millones de dólares australianos (unos 33 millones de dólares estadounidenses).
Con estas reglas, Australia refuerza su perfil de pionero en regulaciones digitales, en un contexto global donde gobiernos y organismos internacionales discuten cómo frenar los riesgos de la IA sin frenar la innovación.
El mortal asalto de Israel a la ciudad de Gaza parece acelerarse, con las FDI emitiendo órdenes de evacuación para varias torres en la ciudad de Gaza en solo unas pocas horas de hoy.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Camino de fe: Salta celebra el Día Provincial del Peregrino
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.