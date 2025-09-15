Protestas propalestinas en Madrid detienen la Vuelta y generan crisis diplomática con Israel

Masivas protestas propalestinas e incidentes obligaron a suspender este domingo la tradicional vuelta ciclista de España, lo que agravó la ya tensa crisis entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Benjamin Netanyahu.

El cruce a nivel gubernamental puso a ambas naciones al borde de la ruptura tras las movilizaciones que se sucedieron en los últimas días contra la participación del equipo Israel-Tech.

El canciller israelí, Gideon Saar, acusó a Sánchez de haber “alentado a los manifestantes a salir a la calle” para detener la carrera. “Sánchez y su gobierno: una vergüenza para España”, escribió en X.

Desde el gobierno español, la respondió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “Israel no puede participar en ningún evento mientras siga cometiendo un genocidio”, escribió Díaz, del partido de izquierda Sumar. Además, destacó la suspensión de la prueba: “La sociedad española ha dado una lección al mundo paralizando la Vuelta”.

Por qué se suspendió la vuelta ciclista de España

Un total de 22 policías resultaron heridos con contusiones de diversa consideración por el lanzamiento de vallas y objetos durante los incidentes violentos registrados este domingo en Madrid en las protestas propalestinas en el final de La Vuelta a España, Dos personas fueron detenidas.

Las distintas manifestaciones propalestinas en protesta por la ofensiva israelí en Gaza obligaron a suspender la última etapa de la vuelta ciclista que tenía previsto acabar en la Plaza Cibeles de la capital.

“¡Esta Vuelta, la gana Palestina!”, gritaban los manifestantes propalestinos que impidieron que los ciclistas llegaran a las calles de Madrid para la tradicional última etapa de la prueba.

Poco después de las 18:00 locales, mientras numerosos manifestantes se agolpaban a ambos lados de la Gran Vía, unos pocos retiraron una barrera y entraron en esta avenida turística.

Los policías, desplegados en gran número, se acercaron, pero pronto todas las barreras acabaron derribadas a lo largo de varios metros y una marea de personas invadió la calle.

Tras un ligero momento de pánico, el ambiente se calmó y la multitud, entre la que se encontraban familias, niños pequeños en cochecitos y personas mayores, desfiló por la calle, flanqueada por policías que no intervinieron.

Casi al mismo tiempo, se repetían las mismas escenas en otros puntos de la ciudad. Cerca de la estación de Atocha, los policías lanzaron algunas granadas lacrimógenas, antes de dejar finalmente que los manifestantes marcharan por el recorrido ciclista al grito de “¡Boicot a Israel!”, “¡Esto no es una guerra, es un genocidio!” o “¡No más muertes, de de niños inocentes!”.

Dispositivo de seguridad excepcional

A unos cincuenta kilómetros, los corredores bajaron de sus bicicletas. Unos instantes más tarde, la dirección de la carrera anunció la suspensión definitiva de la etapa. La carrera se vio afectada casi a diario por manifestaciones e incidentes.

El ciclista danés Jonas Vingegaard se adjudicó finalmente la carrera, que terminó de forma abrupta y caótica.

En tanto, en el centro de Madrid, la policía impidió el acceso a la zona donde iban a celebrarse las ceremonias protocolarias, en la plaza de la Cibeles.

Los incidentes se produjeron en medio de refuerzos de seguridad excepcionales. Según las autoridades, nunca hubo tantos policías en la ciudad desde una cumbre de la OTAN en 2022. Incluso se vieron tanquetas de la policía en algunos cruces.

Desde su llegada al territorio español -empezó en Italia-, la carrera fue escenario de manifestaciones a favor de Palestina que afectaron a los corredores, algunos de los cuales cayeron durante los incidentes y que provocaron la modificación de varias etapas.

Tensión entre España e Israel

En un país donde la causa palestina es muy popular, estas manifestaciones se producen además en un momento de gran tensión entre el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez y el de Benjamin Netanyahu.

El presidente del gobierno español anunció recientemente de medidas destinadas a “poner fin al genocidio en Gaza”.

El domingo, antes de los incidentes de la tarde, Sánchez había expresado su “admiración” y “orgullo” por los manifestantes.

Estas declaraciones llevaron al líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, de haber alentado los incidentes.

“El Gobierno ha permitido e incluido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo”, escribió en X Núñez Feijóo.

Con información de TN