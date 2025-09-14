El gobernador de Jujuy manifestó su respaldo al déficit cero, pero reclamó que se aplique con sensibilidad social. “Milei tiene que escuchar y corregir“, dijo.
Milei calificó a Charlie Kirk como “mártir de la libertad"
El Presidente, tras cancelar su viaje a España, argumentó que su decisión de permanecer en el país respondió a la necesidad de defender “con uñas y dientes” la gestión de su gobierno.Política14/09/2025
El presidente Javier Milei participó este domingo, a través de un mensaje grabado, de un acto de VOX en Madrid, luego de cancelar su viaje a España tras el revés electoral que sufrió en la provincia de Buenos Aires. En su discurso, el mandatario argentino rindió homenaje al activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado días atrás en Utah, a quien definió como “un mártir de la libertad”, y apuntó duramente contra la izquierda internacional.
“Lamentablemente, este hecho sólo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento”, expresó Milei en referencia al crimen del referente trumpista, baleado en el cuello durante una conferencia en un campus universitario.
El jefe de Estado también saludó al líder de VOX, Santiago Abascal, a quien llamó su “gran amigo”, y transmitió sus condolencias a la familia del activista norteamericano. En su intervención, buscó equiparar la situación en distintos países al señalar que tanto a Kirk como a él y a otros dirigentes conservadores los acusan de “ultras o extremos”.
“Somos así porque no queremos a delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades, y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos”, sostuvo Milei ante la audiencia española.
El mensaje del mandatario se proyectó en el marco del evento de la formación de ultraderecha española, donde su ausencia física no pasó desapercibida tras la suspensión de su viaje oficial.
Milei argumentó que su decisión de permanecer en el país respondió a la necesidad de defender “con uñas y dientes” la gestión de su gobierno frente al nuevo escenario político abierto tras los comicios bonaerenses.
Con información de Noticias Argentinas
El Gobernador aseguró que Cristina Kirchner está “presa por causas que creo que fueron absolutamente armadas”, y reveló que aún no habló con ella tras el triunfo electoral.
LLA ganó con el 46% en Bahía Blanca, pero días después el Gobierno recortó a la mitad los fondos para la reconstrucción tras el temporal.
Sáenz recibió a Lisandro Catalán y reclamó respeto a los pactos federales
El Gobernador recibió al ministro del Interior Lisandro Catalán y reclamó el cumplimiento de acuerdos firmados en 2024, defendiendo la autonomía provincial con un mensaje de igualdad.
Internas, presupuesto y negociaciones: los desafíos que enfrentará Milei tras la cadena nacional del lunesPolítica13/09/2025
Por el momento, el Presidente no tiene previsto realizar cambios en el gabinete y definió su respaldo total a los armadores de La Libertad Avanza.
Javier Milei desafía a los gobernadores y lanza su campaña en Córdoba, un bastión clavePolítica13/09/2025
El Gobierno refuerza la presencia del jefe de Estado en el interior ante la posibilidad de que haya un escenario de tercios en los cinco distritos en los que competirá la alianza de Provincias Unidas.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
El dato lo dio la Fundación Encuentro. Entre sus conclusiones afirmaron que el RIGI terminó consolidándose "para proyectos ya existentes".
Sáenz recibió a Lisandro Catalán y reclamó respeto a los pactos federales
El Gobernador recibió al ministro del Interior Lisandro Catalán y reclamó el cumplimiento de acuerdos firmados en 2024, defendiendo la autonomía provincial con un mensaje de igualdad.