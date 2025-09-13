Tres de los heridos están graves y dos "potencialmente graves", señalaron los equipos de rescate. Todavía se desconoce la causa del siniestro.
Venezuela denunció que un destructor de EEUU interceptó a un barco pesquero en el Caribe
El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Washington de hostigar a nueve pescadores en aguas de su Zona Económica Exclusiva.El Mundo13/09/2025
El gobierno de Venezuela denunció este sábado que un destructor de la Armada de Estados Unidos interceptó de manera "ilegal y hostil" a un barco pesquero que navegaba en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país caribeño.
Según el canciller venezolano, Yván Gil, el buque Carmen Rosa, con nueve tripulantes a bordo, fue abordado a la altura de La Blanquilla, a unas 48 millas náuticas de la isla. La operación fue ejecutada por el USS Jason Dunham (DDG-109), equipado con misiles de crucero y personal de marines.
“Exigimos al gobierno de Estados Unidos que cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la paz y la seguridad del Caribe”, afirmó Gil a través de Telegram. El funcionario calificó el hecho como un acto de “intimidación” y acusó a sectores de Washington de llevar adelante una “conducta bochornosa” que compromete recursos militares de alto costo en operaciones contra Venezuela.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó que detectó el operativo con medios aéreos y navales propios y escoltó a los pescadores hasta su liberación.
Escalada en el Caribe
El incidente se produce en un contexto de creciente fricción entre Caracas y Washington. El pasado 19 de agosto, la Casa Blanca confirmó el despliegue de tres buques y 4.000 soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, bajo el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico.
El gobierno de Nicolás Maduro respondió con el refuerzo de las fronteras y la movilización de milicianos, al tiempo que denunció que la estrategia estadounidense es una “sucia operación propagandística” destinada a justificar nuevas incursiones militares en la región.
Con información de TN
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
"A los jefes terroristas de Hamás que viven en Qatar no les importa la gente en Gaza", aseguró el líder israelí.
El asesino de John Lennon pidió ser liberado y reveló cuál fue la razón por la que disparó contra el legendario beatleEl Mundo13/09/2025
Mark David Chapman tiene ya 70 años y hace unos días la Justicia de Nueva York le volvió a denegar la solicitud de salir de la cárcel, donde cumple condena a cadena perpetua.
La Justicia reconoce efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca como accidente laboralEl Mundo13/09/2025
El Juzgado de lo Social número 31 de Barcelona, España y una sentencia histórica.
Éxodo masivo: palestinos abandonan Gaza y ascienden las muertes de niños por desnutriciónEl Mundo13/09/2025
Según las estimaciones del Ejército israelí, una cuarta parte del millón de habitantes que quedaban en la capital de la Franja han abandonado ya la ciudad, mientras se eleva la cifra de niños muertos por inanición.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
En su escrito de dimisión alegaron “motivos personales”; mientras tanto, la Justicia hizo nuevos operativos en busca de pruebas en la casa del exfuncionario.
Por quinto año consecutivo, la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, rendirá homenaje a los caminantes que llegan a la ciudad para honrar al Señor y Virgen del Milagro. Será este 14 de septiembre de 19 a 00 hs.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.