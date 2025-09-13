Venezuela denunció que un destructor de EEUU interceptó a un barco pesquero en el Caribe

El gobierno de Venezuela denunció este sábado que un destructor de la Armada de Estados Unidos interceptó de manera "ilegal y hostil" a un barco pesquero que navegaba en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país caribeño.



Según el canciller venezolano, Yván Gil, el buque Carmen Rosa, con nueve tripulantes a bordo, fue abordado a la altura de La Blanquilla, a unas 48 millas náuticas de la isla. La operación fue ejecutada por el USS Jason Dunham (DDG-109), equipado con misiles de crucero y personal de marines.

“Exigimos al gobierno de Estados Unidos que cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la paz y la seguridad del Caribe”, afirmó Gil a través de Telegram. El funcionario calificó el hecho como un acto de “intimidación” y acusó a sectores de Washington de llevar adelante una “conducta bochornosa” que compromete recursos militares de alto costo en operaciones contra Venezuela.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó que detectó el operativo con medios aéreos y navales propios y escoltó a los pescadores hasta su liberación.

Escalada en el Caribe

El incidente se produce en un contexto de creciente fricción entre Caracas y Washington. El pasado 19 de agosto, la Casa Blanca confirmó el despliegue de tres buques y 4.000 soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, bajo el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico.

El gobierno de Nicolás Maduro respondió con el refuerzo de las fronteras y la movilización de milicianos, al tiempo que denunció que la estrategia estadounidense es una “sucia operación propagandística” destinada a justificar nuevas incursiones militares en la región.

Con información de TN