Javier Milei vetó la ley que repartía los ATN entre las provincias

Javier Milei vetó la ley que repartía de manera automática los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) entre las provincias. El Ejecutivo ya se lo comunicó al Senado, la Cámara de origen del proyecto.

La iniciativa fue creada por los gobernadores para coparticipar el dinero de ese fondo y, de esa manera, atender desequilibrios financieros y situaciones de emergencia en todas las provincias.

Sin embargo, el DNU que vetó el proyecto habló de la Ley de Coparticipación Federal 23.548, y sostiene que los ATN “difieren sustancialmente de la masa coparticipable de distribución automática”. También agregó que son un “instrumento extraordinario y de aplicación discrecional por parte del Poder Ejecutivo en su carácter de administrador general del país”.

“Dichos aportes consisten en un fondo complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales”, aseguró el documento que firmó el jefe de Estado.

El Gobierno también sostuvo que la existencia de los ATN resulta “imprescindible porque dota al Estado Nacional de una herramienta que complementa el régimen automático de coparticipación”. Y, además, permite dar respuesta a “situaciones extraordinarias que no pueden ser previstas y atendidas a partir de un sistema de reparto rígido y automático”.

Las críticas del Gobierno a la ley de ATN

El documento al que tuvo acceso a TN, y que será publicado en el Boletín Oficial, sostiene que el proyecto de ATN “altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro y priva al Estado de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias (...) que requieren decisiones rápidas".

“La norma sancionada contradice los criterios objetivos de reparto y la finalidad legalmente reconocida a los ATN y se aparta de los principios de razonabilidad y equilibrio que deben guiar la legislación en materia de federalismo fiscal”, detalló el documento.

Y sumó: “La verdadera solución al problema del reparto fiscal no radica en las reformas parciales ni en las decisiones coyunturales, sino en alcanzar un consenso amplio y duradero, capaz de dotar al federalismo argentino de un soporte esencial y de un desarrollo equilibrado de todas las jurisdicciones”.

Tras el veto de Milei, la oposición en el Senado está coordinando llamar a una sesión ordinaria el próximo jueves 18.

La decisión del Presidente se da luego de vetar la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia en el Garrahan.

