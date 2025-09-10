Provincia y Ciudad asisten a personas con discapacidad cuyas pensiones quitó Nación

El concejal Guillermo Kripper utilizó el tramo de manifestaciones para informar la situación en la que se encuentran personas discapacitadas a las que la Administración nacional libertaria les quitó, sin miramientos, sus pensiones.

En este sentido, relató que la Provincia viene solicitando a Nación el padrón que da cuenta de a quiénes decidieron quitar el beneficio; la intención de la Provincia, indicó, es asistir a esas persona hasta que el gobierno libertario haga su auditoría de manera correcta y subsane la situación. Sin embargo, el edil explicó que desde la Administración central se negaron sistemáticamente a poner en consideración estos datos.

“Ahora nos dijeron que sí, que van a pasar los datos. Reaccionaron tarde y reaccionaron cuando perdieron la elección”, arremetió Kripper.

Informó, en tanto, que solo en la ciudad de Salta con 50 las personas discapacitadas a quienes le quitaron su pensión arbitrariamente y que Provincia y Ciudad están ya los están asistiendo.

“¿Tenemos que llegar a este punto? ¿Tenemos que llegar al punto de que pierdan una elección para que reaccionen?”, cuestionó el concejal, y concluyó: “Estamos ante la presencia de un gobierno insensible y, por suerte, tenemos un gobierno provincial que se hace cargo de las cosas, pero, lamentablemente, muchas veces no alcanza”.