En Diputados impulsan una sesión para el miércoles 17, mientras que en el Senado ya habían acordado sesionar el jueves 18 con todos los temas pendientes, y pueden sumar ahí el veto a los ATN, una vez que se confirme.
Provincia y Ciudad asisten a personas con discapacidad cuyas pensiones quitó Nación
El concejal Kripper informó que, solo en la ciudad, son 50 las personas con discapacidad que están siendo asistidas. Advirtió que Nación demora el pasaje de datos sobre cuantas pensiones quitó en Salta.Política10/09/2025
El concejal Guillermo Kripper utilizó el tramo de manifestaciones para informar la situación en la que se encuentran personas discapacitadas a las que la Administración nacional libertaria les quitó, sin miramientos, sus pensiones.
En este sentido, relató que la Provincia viene solicitando a Nación el padrón que da cuenta de a quiénes decidieron quitar el beneficio; la intención de la Provincia, indicó, es asistir a esas persona hasta que el gobierno libertario haga su auditoría de manera correcta y subsane la situación. Sin embargo, el edil explicó que desde la Administración central se negaron sistemáticamente a poner en consideración estos datos.
“Ahora nos dijeron que sí, que van a pasar los datos. Reaccionaron tarde y reaccionaron cuando perdieron la elección”, arremetió Kripper.
Informó, en tanto, que solo en la ciudad de Salta con 50 las personas discapacitadas a quienes le quitaron su pensión arbitrariamente y que Provincia y Ciudad están ya los están asistiendo.
“¿Tenemos que llegar a este punto? ¿Tenemos que llegar al punto de que pierdan una elección para que reaccionen?”, cuestionó el concejal, y concluyó: “Estamos ante la presencia de un gobierno insensible y, por suerte, tenemos un gobierno provincial que se hace cargo de las cosas, pero, lamentablemente, muchas veces no alcanza”.
La concejal del Pro apuntó contra su ex compañero en el cuerpo advirtiendo que fue el único candidato a Defensor del Pueblo – de 23 que se presentaron – que recogió 4 impugnaciones a su postulación.
Una denuncia apunta a pagos excesivos en la compra de lentes intraoculares. Un exfuncionario del PRO con vínculos con Mario Lugones y Santiago Caputo es uno de los señalados como responsables.
No descarta convertirse en "arrepentido": la jugada de Spagnuolo tiene en vilo al GobiernoPolítica10/09/2025
Un escrito presentado por sus abogados da la pauta de que baraja distintas alternativas. Por ahora no se sumó al planteo de nulidad de la investigación que hicieron los dueños de la droguería Suizo Argentina.
Quién es Lisandro Catalán, el nuevo alfil de Milei para recomponer la relación con los gobernadoresPolítica10/09/2025
El número dos de Guillermo Francos ahora se hará cargo de la cartera "reconstituida" para mejorar el diálogo con las provincias con la mira puesta en las elecciones y un mayor apoyo legislativo.
Quintela reivindicó a Sáenz: “Ya piensa muy parecido a nosotros sobre el fracaso del gobierno nacional”
El gobernador de La Rioja valoró el giro crítico de su par salteño hacia la gestión de Javier Milei. Sostuvo que la situación económica y la corrupción empujaron a Sáenz a replantear su postura frente al oficialismo.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.
Nación no ejecutó fondos internacionales y se paralizaron obras de energía en 200 escuelas del interiorPolítica10/09/2025
El titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, denunció que la falta de ejecución de fondos internacionales por parte del Gobierno Nacional afecta proyectos clave como el PERMER, destinados a mejorar la provisión eléctrica en 200 escuelas rurales.