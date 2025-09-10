Provincia y Ciudad asisten a personas con discapacidad cuyas pensiones quitó Nación

El concejal Kripper informó que, solo en la ciudad, son 50 las personas con discapacidad que están siendo asistidas. Advirtió que Nación demora el pasaje de datos sobre cuantas pensiones quitó en Salta.

Política10/09/2025

El concejal Guillermo Kripper utilizó el tramo de manifestaciones para informar la situación en la que se encuentran personas discapacitadas a las que la Administración nacional libertaria les quitó, sin miramientos, sus pensiones.

En este sentido, relató que la Provincia viene solicitando a Nación el padrón que da cuenta de a quiénes decidieron quitar el beneficio; la intención de la Provincia, indicó, es asistir a esas persona hasta que el gobierno libertario haga su auditoría de manera correcta y subsane la situación. Sin embargo, el edil explicó que desde la Administración central se negaron sistemáticamente a poner en consideración estos datos.

“Ahora nos dijeron que sí, que van a pasar los datos. Reaccionaron tarde y reaccionaron cuando perdieron la elección”, arremetió Kripper.

Informó, en tanto, que solo en la ciudad de Salta con 50 las personas discapacitadas a quienes le quitaron su pensión arbitrariamente y que Provincia y Ciudad están ya los están asistiendo.

“¿Tenemos que llegar a este punto? ¿Tenemos que llegar al punto de que pierdan una elección para que reaccionen?”, cuestionó el concejal, y concluyó: “Estamos ante la presencia de un gobierno insensible y, por suerte, tenemos un gobierno provincial que se hace cargo de las cosas, pero, lamentablemente, muchas veces no alcanza”.

