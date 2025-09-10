Álvarez apuntó contra Del Frari: “No podemos poner al lobo a cuidar a las ovejas”

En Diputados impulsan una sesión para el miércoles 17, mientras que en el Senado ya habían acordado sesionar el jueves 18 con todos los temas pendientes, y pueden sumar ahí el veto a los ATN, una vez que se confirme.
En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, la concejal Agustina Álvarez arremetió contra el ex edil, Martín del Frari, por su postulación a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
“De las 23 personas que se presentaron, fue la única persona que tuvo 4 impugnaciones hechas en tiempo y forma”, señaló, y advirtió que las impugnaciones hacen referencia a que no cumplía con los requisitos establecidos para el cargo.
En tanto, destacó que colectivos de mujeres se hayan pronunciado al respecto, resaltando que el candidato – hace unos años - se trenzó a golpes en plena sesión del Concejo y que, además, hay denuncias en su contra “relacionadas a cuestiones que a toda la sociedad nos preocupa”.
“Solo un candidato tuvo tantas impugnaciones; solo uno recibió el enojo de la sociedad y del periodismo. No podemos poner al lobo a cuidar a las ovejas. Tiene que ser una persona que esté dispuesto a ir contra acciones del gobierno que afectan a las personas. Del Frari no va a morder la mano de quién le da de comer”, sentenció Álvarez.
El concejal Kripper informó que, solo en la ciudad, son 50 las personas con discapacidad que están siendo asistidas. Advirtió que Nación demora el pasaje de datos sobre cuantas pensiones quitó en Salta.
Una denuncia apunta a pagos excesivos en la compra de lentes intraoculares. Un exfuncionario del PRO con vínculos con Mario Lugones y Santiago Caputo es uno de los señalados como responsables.
Un escrito presentado por sus abogados da la pauta de que baraja distintas alternativas. Por ahora no se sumó al planteo de nulidad de la investigación que hicieron los dueños de la droguería Suizo Argentina.
El número dos de Guillermo Francos ahora se hará cargo de la cartera "reconstituida" para mejorar el diálogo con las provincias con la mira puesta en las elecciones y un mayor apoyo legislativo.
El gobernador de La Rioja valoró el giro crítico de su par salteño hacia la gestión de Javier Milei. Sostuvo que la situación económica y la corrupción empujaron a Sáenz a replantear su postura frente al oficialismo.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.
Nación no ejecutó fondos internacionales y se paralizaron obras de energía en 200 escuelas del interiorPolítica10/09/2025
El titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, denunció que la falta de ejecución de fondos internacionales por parte del Gobierno Nacional afecta proyectos clave como el PERMER, destinados a mejorar la provisión eléctrica en 200 escuelas rurales.