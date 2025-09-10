Álvarez apuntó contra Del Frari: “No podemos poner al lobo a cuidar a las ovejas”

La concejal del Pro apuntó contra su ex compañero en el cuerpo advirtiendo que fue el único candidato a Defensor del Pueblo – de 23 que se presentaron – que recogió 4 impugnaciones a su postulación.

Política10/09/2025

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, la concejal Agustina Álvarez arremetió contra el ex edil, Martín del Frari, por su postulación a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

“De las 23 personas que se presentaron, fue la única persona que tuvo 4 impugnaciones hechas en tiempo y forma”, señaló, y advirtió que las impugnaciones hacen referencia a que no cumplía con los requisitos establecidos para el cargo.

En tanto, destacó que colectivos de mujeres se hayan pronunciado al respecto, resaltando que el candidato – hace unos años - se trenzó a golpes en plena sesión del Concejo y que, además, hay denuncias en su contra “relacionadas a cuestiones que a toda la sociedad nos preocupa”.

“Solo un candidato tuvo tantas impugnaciones; solo uno recibió el enojo de la sociedad y del periodismo. No podemos poner al lobo a cuidar a las ovejas. Tiene que ser una persona que esté dispuesto a ir contra acciones del gobierno que afectan a las personas. Del Frari no va a morder la mano de quién le da de comer”, sentenció Álvarez. 

