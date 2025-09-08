Fentanilo contaminado: la Justicia allana la ANMAT e investiga a funcionarios

El caso del fentanilo contaminado que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo ahora se extiende hacia los organismos de control sanitario.

Tras las detenciones e indagatorias a los responsables de ambas empresas, la justicia apunta a determinar si hubo negligencia o responsabilidad en funcionarios de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos.

El juez Ernesto Kreplak ordenó procedimientos judiciales específicos para investigar las posibles fallas en el control y supervisión de estos medicamentos que pusieron en riesgo la salud pública.

El teléfono de Nélida Agustina Bisio, directora de la ANMAT fue secuestrado en el marco de la investigación paralela por el fentanilo contaminado donde se trata de constatar la implicancia de organismos públicos detrás del opioide adulterado, que ya provocó al menos 96 fallecidos.

Esta medida, según informó La Nación, fue determinada este lunes en medio de la investigación impulsada por la fiscal federal Laura Roteta en torno a la posible injerencia del ente autárquico en el fentanilo.

Cuáles son los otros organismos en la mira

Sobre el INAME, luego de que se conociera la posible vinculación de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se decidió su apartamiento.

Para Roteta, los organismos actuaron con "negligencia, connivencia o complicidad" durante los procesos e inspecciones en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a Ariel García Furfaro.

Además, de acuerdo a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, todavía se resuelven las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados.

Desde hace días los investigadores están detrás de la comprobación de nuevos casos, los cuales traen aparejada información poco depurada, lo que complica aún más las tareas.

