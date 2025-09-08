Finalizados los alegatos, se conoció el veredicto para la mujer acusada de la muerte violenta de su hijo de 11 años, ocurrida el 31 de agosto de 2023 en la zona sudeste de la ciudad de Salta.
Fentanilo contaminado: la Justicia allana la ANMAT e investiga a funcionarios
La justicia ordenó siete procedimientos judiciales contra funcionarios de la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) para determinar responsabilidades en el caso del fentanilo contaminado.Judiciales08/09/2025
El caso del fentanilo contaminado que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo ahora se extiende hacia los organismos de control sanitario.
Tras las detenciones e indagatorias a los responsables de ambas empresas, la justicia apunta a determinar si hubo negligencia o responsabilidad en funcionarios de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos.
El juez Ernesto Kreplak ordenó procedimientos judiciales específicos para investigar las posibles fallas en el control y supervisión de estos medicamentos que pusieron en riesgo la salud pública.
El teléfono de Nélida Agustina Bisio, directora de la ANMAT fue secuestrado en el marco de la investigación paralela por el fentanilo contaminado donde se trata de constatar la implicancia de organismos públicos detrás del opioide adulterado, que ya provocó al menos 96 fallecidos.
Esta medida, según informó La Nación, fue determinada este lunes en medio de la investigación impulsada por la fiscal federal Laura Roteta en torno a la posible injerencia del ente autárquico en el fentanilo.
Cuáles son los otros organismos en la mira
Sobre el INAME, luego de que se conociera la posible vinculación de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se decidió su apartamiento.
Para Roteta, los organismos actuaron con "negligencia, connivencia o complicidad" durante los procesos e inspecciones en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a Ariel García Furfaro.
Además, de acuerdo a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, todavía se resuelven las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados.
Desde hace días los investigadores están detrás de la comprobación de nuevos casos, los cuales traen aparejada información poco depurada, lo que complica aún más las tareas.
Crimen de Leonel Francia: El fiscal pidió perpetua para la madre
El fiscal penal Santiago López Soto solicitó al Tribunal que se condene a la pena de prisión perpetua a Lidia Raquel Cardozo por el homicidio de su hijo. Ahora es el turno de los abogados querellantes.
Detuvieron a nueve hombres por robos en viviendas y barrios privados en CafayateJudiciales07/09/2025
La investigación inició hace cuatro meses por denuncias de damnificados. Hubo secuestro de elementos de interés para las causas. Intervino la Fiscalía Penal de Cafayate.
El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante intervino tras la viralización de un video con animales muertos. la Policía Rural Ambiental hará controles quincenales.
Investigan a Emilia Orozco por cobro ilegal de aportes en La Libertad Avanza SaltaJudiciales05/09/2025
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
Pensiones por discapacidad: Toyos advirtió sobre medidas arbitrarias y destacó el amparo de Salta
La abogada previsional Julia Toyos respaldó la acción de amparo impulsada por el Gobierno provincial y advirtió que la política nacional afecta de manera desigual a las provincias.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerensesArgentina07/09/2025
Los memes de las redes sociales no tardaron en hacerse presentes durante las legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Derrota de LLA: Sáenz instó a Milei a escuchar el mensaje de las urnas con "grandeza y humildad"
El gobernador Gustavo Sáenz llamó al Gobierno nacional a escuchar el mensaje de las urnas y remarcó que no hay futuro posible desde los discursos de odio.