Detuvieron a ocho hombres por robos en viviendas y barrios privados en Cafayate

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una banda que cometía delitos contra la propiedad en Cafayate. La investigación inició hace cuatro meses por múltiples causas por hurto y robo bajo la modalidad descuidistas y violentadores en barrios privados y viviendas alejadas de la ciudad en Cafayate.

En ese marco, los investigadores realizaron 11 allanamientos en los barrios Socorro, El Recreo, Prelatura, Los Módulos y La Esperanza de la localidad. Ocho hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Se secuestraron bicicletas, electrodomésticos, celulares, entre otros elementos de interés para la causa. Se recuperaron además armas de fuego como escopetas, revólveres y fusiles de avancarga.

Intervinieron la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Cafayate.