Al menos cinco muertos en un ataque armado en Jerusalén

Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas la mañana de este lunes en un ataque armado contra un autobús y una parada de transporte público en la entrada noroeste de Jerusalén. El episodio ocurrió en el cruce de Ramot Junction, una de las principales vías de acceso a la ciudad, cuando dos atacantes dispararon de forma indiscriminada, dejando al menos siete heridos en estado grave y otros con lesiones moderadas y leves.

El servicio de emergencias Magen David Adom confirmó que “cuatro personas fallecieron en el lugar, incluido un hombre de unos 50 años y tres en la treintena, además de una quinta víctima que murió en el hospital tras ser evacuada”. Siete heridos graves y otros con lesiones menores fueron trasladados a distintos hospitales de Jerusalén para recibir atención médica urgente.

La Policía de Israel informó que los responsables del ataque, identificados como residentes palestinos de Cisjordania, fueron abatidos en el lugar por un civil armado y un miembro de las fuerzas de seguridad presentes en la zona.

“Los tiradores del ataque en Ramot Junction fueron abatidos por un civil y un agente de seguridad presentes en el sitio”, indicó la fuerza policial en su canal oficial. Los atacantes habían logrado abordar un autobús y también abrieron fuego contra una parada repleta de personas en hora pico. Tras el tiroteo, equipos de investigación aseguraron y analizaron la escena del crimen.

En respuesta al ataque, el Ejército israelí (FDI) desplegó fuerzas en Jerusalén y los alrededores de Ramala, en Cisjordania. “Tras el ataque armado en Ramot Junction, soldados del IDF fueron enviados al área y están realizando búsquedas en cooperación con la policía”, indicó un comunicado militar.

“Simultáneamente, los soldados están rodeando distintas áreas en las afueras de Ramala para frustrar actividades terroristas y reforzar las tareas de defensa”, añadieron las autoridades castrenses.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, convocó una reunión urgente con responsables de seguridad para evaluar el incidente y su contexto. La oficina del mandatario difundió en redes sociales la convocatoria sin dar detalles adicionales. El despliegue de policía y ejército fue intensificado en Jerusalén y zonas adyacentes con controles adicionales y patrullas.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), que gobierna de facto la Franja de Gaza y mantiene una larga confrontación con Israel, aplaudió la “operación heroica” aunque no reivindicó la autoría directa.

“Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que Israel está librando contra nuestro pueblo”. Además, el grupo islamista llamó a los palestinos de Cisjordania a “escalar la confrontación con la ocupación y sus colonos”, expresó Hamas.

Otras organizaciones como Yihad Islámica también elogiaron la acción armada y señalaron: “Se trata de una respuesta natural al aumento de las políticas criminales de la entidad israelí”. La agrupación insistió en pedir mayor respuesta desde el territorio palestino ante las operaciones militares israelíes.

Tras el atentado, equipos de emergencia permanecen desplegados en la zona y los hospitales mantienen la alerta ante la posible llegada de más heridos.

El ataque se produce en un contexto de creciente tensión entre Israel y grupos palestinos, donde episodios violentos se han intensificado tanto en Jerusalén como en Cisjordania y Gaza, elevando la alarma en la comunidad internacional. La investigación policial sigue en curso y el gobierno israelí evalúa las medidas de seguridad y defensa tras el tiroteo.

Con información de Europa Press y AFP