La escasez de combustible y la infraestructura obsoleta han reducido el suministro eléctrico a pocas horas diarias en muchas zonas, mientras se investigan las causas del último corte en el este del país.
Rusia lanzó la mayor ofensiva aérea sobre Ucrania desde el inicio de la guerra
Drones y misiles alcanzaron Kiev y otras ciudades, provocando al menos cinco muertos y un incendio en la sede del gobierno.El Mundo08/09/2025
En su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, Rusia lanzó una ola de drones y misiles que causó al menos cinco muertos en distintos puntos del país y un incendio en la sede del gobierno, en Kiev.
Tras el ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo estar dispuesto a imponer nuevas sanciones a Moscú. Cuando se le preguntó si estaba listo para aplicar más sanciones contra Rusia, respondió sin dar más detalles: “Sí, lo estoy”.
El ataque contra la sede del gobierno de Ucrania, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo en tres años y medio de conflicto.
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que la arremetida solo extenderá el conflicto. “Estas matanzas ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”, dijo.
Según la fuerza aérea ucraniana, este ataque, con más de 800 drones y 13 misiles lanzados contra Ucrania, es la mayor ofensiva aérea rusa desde que comenzó la guerra, en febrero de 2022.
Incendio en la sede del gabinete de gobierno ucraniano
Las llamas se observaron en el techo del edificio donde se reúne el consejo de ministros. Columnas de humo se vieron en otros puntos de la capital ucraniana.
“Por primera vez, el techo y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo”, dijo la primera ministra, Yulia Sviridenko, en Telegram.
“Restauraremos los edificios. Pero no podemos recuperar las vidas perdidas. El enemigo aterroriza y mata a nuestra gente todos los días, en todo el país”, afirmó Sviridenko.
El ataque también dañó varios edificios altos en la capital, reportaron los servicios de emergencia.
Los ataques causaron cinco muertos
Los ataques en Kiev mataron a por lo menos dos personas: una mamá y su bebé de dos meses de edad, en un edificio residencial de nueve plantas en el oeste de la ciudad, dijeron fiscales locales.
Más de 20 personas también resultaron heridas en la capital, entre ellas una mujer embarazada que tuvo un parto prematuro después del ataque y ahora lucha por su vida y la del bebé.
En otros ataques una mujer falleció en Zaporiyia, en el sur del país, y otra persona murió en Sumi, una región fronteriza con Rusia. La quinta muerte confirmada se registró en Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, según autoridades militares.
Las fuerzas rusas ocupan ahora aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania.
Con información de AFP
Pedro Sánchez anunció nueve medidas que incluyen embargo de armas, restricciones comerciales y apoyo humanitario, buscando presionar al gobierno de Netanyahu ante lo que calificó como “genocidio”.
La agencia sostiene que la imposibilidad de acceder a datos protegidos por cifrado de extremo a extremo dificulta la labor de las fuerzas del orden y facilita la acción de delincuentes.
Dos atacantes abrieron fuego contra un autobús y una parada de transporte en Ramot Junction; los agresores fueron abatidos y varios heridos permanecen hospitalizados.
En San Pablo, Rio de Janeiro y Brasilia, seguidores del expresidente reclamaron amnistía y cuestionaron al gobierno de Lula y a la Corte Suprema.
Estados Unidos presentó una nueva propuesta de cese el fuego.
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
Escribieron "3%" en el padrón del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López. La provocación se da en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo.
Participaron miembros de la Escuela de Cadetes, de la Escuela de Suboficiales y de la Escuela de Entrenamiento que partieron esta tarde desde sus respectivas instituciones hacia la Catedral Basílica.