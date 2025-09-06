Cerrillos: decomisan 148 kilos de carne y pollo en mal estado

El procedimiento se realizó el viernes durante controles en comercios de Cerrillos. Una persona fue infraccionada. Intervino la Fiscalía Penal zonal.

06/09/2025

La Policía Rural y Ambiental de El Carril infraccionó a una mujer, por la tenencia y comercialización de productos cárnicos no aptos para el consumo humano en barrio Santa Rita de la localidad de Cerrillos.

En total, se decomisaron más de 148 mil kilos de carne vacuna y pollo.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Cerrillos y el Juzgado de Garantías 4.

