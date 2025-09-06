Juventud empató en Pergamino y se despide de la pelea por el primer ascenso

"Objetivo cumplido": Central Norte asegura su permanencia en la Primera Nacional 2026
Con la derrota de CADU ante Deportivo Morón, Central Norte confirmó su permanencia en la Primera Nacional para la temporada 2026.
Juventud Antoniana empató 0-0 ante Douglas Haig en Pergamino y sus chances de clasificar son prácticamente nulas.Deportes06/09/2025Ivana Chañi
El Santo está herido de muerte. Juventud Antoniana empató 0-0 contra Douglas Haig en Pergamino, en un partido crucial que lo deja, prácticamente, sin chances de meterse entre los cuatro mejores de la zona B. Ahora, los dirigidos por Germán Noce, jugarán la reválida. El resultado, que se dio en la noche del 5 de septiembre, ubica al Santo en el sexto puesto con apenas ocho puntos.
Ahora, la esperanza de Juventud Antoniana está en la próxima fecha, donde recibirá a Independiente de Chivilcoy de local.
Para que Juventud Antoniana clasifique, debe ocurrir un verdadero milagro. Primero, el equipo tiene que ganar su último partido. Además, necesita que Gimnasia (Concepción del Uruguay) derrote a San Martín de Formosa este domingo, y que Sarmiento de La Banda pierda sus dos partidos restantes. Solo así el Santo podrá soñar con la clasificación por el primer ascenso.
Con la derrota de CADU ante Deportivo Morón, Central Norte confirmó su permanencia en la Primera Nacional para la temporada 2026.
Gimnasia y Tiro empató 1-1 con All Boys en Floresta y permanece cuarto en el Grupo A de la Primera Nacional con 44 puntos.
Firmada por el presidente Néstor Grindetti, apunta directamente al titular del fútbol sudamericano tras la descalificación de la Copa Sudamericana.
El presidente de Estudiantes se plantó a favor del conjunto argentino después de que la entidad que dirige el fútbol en el continente lo sacara de la Copa Sudamericana tras los incidentes ante Universidad de Chile.
El músico, símbolo del rock nacional, estuvo presente en el estadio Monumental para ver el partido de Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.
Tras la goleada de la Selección Argentina por 3-0 ante la Venezuela en el Monumental, Lionel Scaloni, el técnico de la Albiceleste, se mostró muy conforme con sus dirigidos.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.