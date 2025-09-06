Juventud empató en Pergamino y se despide de la pelea por el primer ascenso

Juventud Antoniana empató 0-0 ante Douglas Haig en Pergamino y sus chances de clasificar son prácticamente nulas.

El Santo está herido de muerte. Juventud Antoniana empató 0-0 contra Douglas Haig en Pergamino, en un partido crucial que lo deja, prácticamente, sin chances de meterse entre los cuatro mejores de la zona B. Ahora, los dirigidos por Germán Noce, jugarán la reválida.  El resultado, que se dio en la noche del 5 de septiembre, ubica al Santo en el sexto puesto con apenas ocho puntos.

Ahora, la esperanza de Juventud Antoniana está en la próxima fecha, donde recibirá a Independiente de Chivilcoy de local.

Para que Juventud Antoniana clasifique, debe ocurrir un verdadero milagro. Primero, el equipo tiene que ganar su último partido. Además, necesita que Gimnasia (Concepción del Uruguay) derrote a San Martín de Formosa este domingo, y que Sarmiento de La Banda pierda sus dos partidos restantes. Solo así el Santo podrá soñar con la clasificación por el primer ascenso.

