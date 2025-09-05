El indicador marcó el mayor valor desde el 10 de abril. Mientras, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York revirtieron las bajas iniciales. Los dólares financieros suben levemente.
Caputo reconfirmó el rumbo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"
El ministro de Economía aseguró que avanzarán con las reformas tributaria y laboral tal como se prometió en campaña, y subrayó que el objetivo es mantener el impulso de los cambios estructurales en el país.Economía05/09/2025
En la recta final hacia las elecciones, el ministro de Economía Luis Caputo utilizó sus redes sociales para ratificar la hoja de ruta del Gobierno. "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país", publicó en su cuenta de X, acompañando el mensaje con un video.
El material audiovisual, compartido originalmente por otro usuario y luego citado por el funcionario, lo muestra afirmando: “Se hizo campaña prometiendo este cambio. La gente quiere que aceleremos, no que frenemos. Y eso es lo que vamos a hacer”.
Caputo eligió reforzar su postura en un contexto en el que las tensiones políticas y la incertidumbre electoral se trasladan a los mercados. Su intervención en redes apunta a despejar dudas sobre el rumbo del programa económico y remarcar que las reformas estructurales continúan en la agenda oficial.
El mensaje del ministro se alinea con lo expresado días atrás por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien ratificó la vigencia de las bandas cambiarias acordadas con el FMI y descartó una devaluación. En ese marco, sostuvo que la política económica “tiene un norte muy claro” más allá de la contienda electoral, reforzando la idea de continuidad y disciplina que el Gobierno busca transmitir en la previa a los comicios.
Quirno explicó que las intervenciones se limitan a situaciones de falta de liquidez, financiadas con recursos propios generados a partir del superávit fiscal, y destacó que no se tocarán reservas ni se comprometerá el acuerdo con el FMI. Asimismo, reiteró que la política cambiaria busca la estabilidad dentro de las bandas establecidas desde abril: comprando dólares en el piso y vendiendo en el techo.
El secretario de Finanzas reconoció que la actual coyuntura electoral genera incertidumbre y cautela en el mercado, lo que provoca que tanto consumo como inversión se retraigan. Sin embargo, insistió en que se trata de un fenómeno “circunstancial” y aseguró que el programa económico tiene un marco sólido y definido, independiente de la contienda política.
Además, Quirno vinculó algunas tensiones recientes a maniobras especulativas, mencionando a un banco de origen chino que habría intentado forzar la suba del dólar. En este sentido, aclaró que todas las medidas fueron evaluadas y aprobadas previamente con el FMI, reforzando la coordinación con el organismo internacional para garantizar la continuidad del plan económico. También señaló que las recientes subas de tasas de interés, como las LECAPS más cortas que llegaron al 75% en la última licitación, están vinculadas al clima de incertidumbre política y podrían mantenerse hasta finales de octubre, dentro de un marco controlado que respalda la hoja de ruta oficial del Gobierno.
Con estos mensajes, la cartera económica busca transmitir estabilidad y continuidad, reforzando la idea de que, independientemente del escenario electoral, el rumbo del programa económico se mantendrá sin cambios estructurales y con foco en las reformas prometidas.
Ámbito
Dólar: estiman que el Tesoro debió vender otros u$s150 millones para contener el precioEconomía04/09/2025
El dólar oficial subió levemente en el segmento mayorista ante una nueva intervención oficial. Así, se extiende la calma luego de que el Gobierno anunció que comenzará a intervenir.
Un fondo buitre reclama acciones de Aerolíneas y del Banco Nación por US$95 millonesEconomía04/09/2025
Se trata de Bainbridge, que espera en paralelo una definición de la Cámara de Apelaciones de Nueva York sobre la orden de la jueza Preska para que le entreguen acciones de YPF para saldar esa deuda.
El futuro del dólar: qué pasó en los cuatro meses que obligaron al Gobierno a dar un golpe de timónEconomía04/09/2025
El Gobierno sostenía que el tipo de cambio estaría más cerca del piso de la banda cuando comenzó el nuevo esquema, pero cinco meses después se acerca al techo.
El Gobierno refuerza su mensaje a los mercados: la estabilidad no se negocia en la previa electoralEconomía03/09/2025
En el equipo económico sostienen que tanto la intervención cambiaria como la suba de las tasas de interés son transitorios. Sin embargo, la volatilidad podría ir más allá de los comicios bonaerenses.
El riesgo país se acerca a los 900 puntos y alcanza el nivel más alto en cinco mesesEconomía03/09/2025
Se dio tras la fuerte caída que sufrieron los bonos ayer, que hoy rebotan; el tipo de cambio oficial minorista cotiza sin cambios, a $1375, mientras que los financieros muestran ligeras bajas; suben las acciones.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Denunciando “manipulación”, Posadas renunció a la postulación para Defensor del PuebloPolítica04/09/2025
En una nota presentada en el Concejo Deliberante, Matías Posadas denunció “una manipulación del proceso de selección” y apuntó contra el oficialismo.
Los “Amigos de los Peregrinos” se preparan para asistir a más de cinco mil personas
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.