Detuvieron a un hombre por acopio y comercio de imágenes de pornografía infantil

Un hombre fue detenido en la ciudad bonaerense de Azul acusado de acopio y comercio de imágenes de pornografía infantil, delito que empezó a cometer, por lo menos, desde 2015 en adelante, cuando utilizaba perfiles falsos de Facebook con el objetivo de contactar menores de edad, a quienes le ofrecía dinero a cambio de fotos íntimas.

La investigación, impulsada por la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, se inició a partir de una denuncia ingresada en la línea nacional 145 de asistencia a víctimas de trata de personas en diciembre de 2015.

Dicha denuncia permitió identificar perfiles virtuales y números telefónicos vinculados a esta modalidad delictiva, así como también se corroboró que todos los registros apuntaban a un mismo individuo.

Con el avance de las pesquisas, se sumaron nuevas denuncias en 2017 y 2018, reforzando la hipótesis investigativa, destaca el parte policial.

En diciembre de 2021, el Juzgado Federal N°1 de Azul, a cargo de Gabriel Di Giulio, ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso en la ciudad de Tandil, donde se secuestraron notebooks, celulares, pendrives y otros dispositivos electrónicos.

Posteriormente los peritajes técnicos realizados por los efectivos de la PFA, se detectaron en dichos equipos una gran cantidad de material de abuso sexual infantil, así como rastros de operaciones económicas vinculadas a la venta y circulación de ese contenido ilícito.

A partir de estos resultados, la Justicia emitió una nueva orden de allanamiento en las últimas horas en la calle Garibaldi al 200 en la ciudad de Azul, que derivó en la detención del imputado, donde una vez más secuestraron dos notebook, tres celulares, dos pendrive y un chips de telefonía.

Cabe destacar el profesionalismo del personal policial que identificó la trazabilidad del dinero, determinando los movimientos de divisas que realizaba el involucrado entre distintas billeteras virtuales tales como Mercado Pago y Ualá, entre otras, todas a su nombre y a través de las cuales "triangulaba" el dinero producto del ilícito.

El detenido, argentino de 41 años, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 27.436 (Pornografía infantil).

Con información de Noticias Argentinas