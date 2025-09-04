A horas del inicio de la veda electoral, la expresidenta convocó a votar este domingo a Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses y así "ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio y a tanto maltrato.
Congreso: Senadores sugieren avanzar con un juicio político contra Patricia Bullrich
El jefe del interbloque Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, denunció una ofensiva contra los periodistas por revelar presuntos hechos de corrupción y llamó a ir hasta las últimas consecuencias con los funcionarios involucrados.Política04/09/2025
El senador nacional José Mayans se sumó este jueves a las cuestiones de privilegio presentadas contra el Gobierno en general y contra ministros en particular, por las denuncias impulsadas contra periodistas en el marco de la causa abierta por los audios que revelan presuntas coimas.
En un mensaje ante sus pares en el recinto, el jefe del interbloque Unión por la Patria llamó a “tomar dimensión de la magnitud de la gravedad del hecho”. Señaló que “para tratar un hecho de corrupción, se recurre a una estrategia mediática y judicial para atacar a las personas que, obviamente, lo publicaron”, y atribuyó esa reacción a que “como están desorientados, no saben qué pasó”.
“Tienen problemas realmente gravísimos”, advirtió Mayans, y agregó que no se imagina al secretario de Seguridad de Estados Unidos, o de países europeos, denunciando a periodistas que informan sobre hechos de corrupción por “terrorismo, vinculándolos al narcotráfico, delitos gravísimos”. Y sentenció: “La verdad es que cualquiera de estas democracias debería tener mínimamente pruebas, y acá le dicen que se busque las pruebas, primero allanando los domicilios, ¿en qué consiste el temor?".
El senador advirtió que este accionar requiere la “complicidad” de la Justicia, y recordó que “una compañera que hoy está detenida (en referencia a Cristina Kirchner) eliminó la figura del desacato, por eso esos periodistas están libres”.
Mayans vinculó la situación actual con el caso Watergate, y recordó que Richard Nixon “lo negó hasta que aparecieron las cintas. Me acuerdo cómo se despidió, yéndose en helicóptero, porque le mintió al pueblo norteamericano. Si algo ha hecho este Gobierno es mentirle al pueblo argentino”.
Por otra parte, sostuvo que un sector de la prensa argentina avala al Gobierno, y apuntó a “un grupo de periodistas que están bancando esta acción de gobierno, como pasó en la dictadura cívico-militar. Se ve muy claro en los títulos y primeras planas cómo convalidan este tipo de acción, gravísima”.
Sobre el final, Mayans reclamó que “hay que ponerle un remedio a esto, porque no podemos estar mirando a otro lado. Tenemos que hablar con nuestros representantes en Diputados y acá. La Cámara de Diputados tiene que acusar ante el Senado a la ministra (Patricia) Bullrich por este disparatado acto y, además, por falsa denuncia, poniendo en alerta todo el sistema de seguridad nacional”.
En ese marco, también pidió la presencia de Eduardo “Lule” Menem para que brinde explicaciones, dado que fue denunciado por quien era el más alto mando de la ANDIS. Asimismo, reclamó la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, porque “esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias”.
La insistencia de la norma obtuvo 63 votos. Hace 22 años que el Congreso no rechazaba un veto presidencial. El debate se dio en medio de la polémica por las denuncias sobre presunta corrupción en la ANDIS.
Senadores aprobaron la adhesión de la provincia a la ley nacional que impulsa la cría de búfalos en el territorio nacional. Según se explicó, la cría de estos animales presenta ciertas ventajas respecto a la cría de otras especies.
El Gobierno destinará más de 13.000 millones de pesos en la campaña electoral para octubrePolítica04/09/2025
De cara a las Elecciones Legislativas del 26 de octubre, el Gobierno indicó que se destinará más de 13.000 millones de pesos para financiar la campaña electoral y actividades proselitistas de los partidos.
Discapacidad: el Gobierno prepara la letra chica de la judicialización para no aplicar la LeyPolítica04/09/2025
Las áreas técnicas del Poder Ejecutivo ultiman los planteos para evitar los incrementos que dispone la normativa. La Casa Rosada quiere ganar tiempo antes de las elecciones.
Los investigadores detectaron chats eliminados con Javier y Karina Milei, pero aseguraron que no podrán ser reconstruidos.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Explosivos de YPF: Se estima más de ocho millones abandonados en el norte salteño
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
Inicia la construcción de la autopista del Valle de Lerma y el canal colector pluvialSalta04/09/2025
El gobernador Sáenz dará inicio formal a la obra que tiene un plazo de ejecución estimado en 36 meses y un presupuesto oficial de $162.950 millones.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.