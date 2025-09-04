La oposición aprobó y giró a Diputados un proyecto que cambiaría la lógica abusiva de los DNU y encorsetaría la posibilidad, de cualquier Ejecutivo, de emitir este tipo de normas para puentear al Congreso.
Salta adherirá al Programa Federal de Producción Bubalina
Senadores aprobaron la adhesión de la provincia a la ley nacional que impulsa la cría de búfalos en el territorio nacional. Según se explicó, la cría de estos animales presenta ciertas ventajas respecto a la cría de otras especies.Política04/09/2025
En la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, los legisladores otorgaron media sanción a la adhesión de Salta al Programa Federal de Producción Bubalina.
Al respecto, el representante de Guachipas, Diego Cari, indicó que los búfalos prosperan en suelos donde el ganado vacuno no puede hacerlo, por lo que los costos de alimentación se reducen.
Además, explicó que, al tener una piel más dura, los búfalos son propensos a tener menos plagas, por lo que se reducen un 50% los costos sanitarios y se incrementa, de esta forma, la eficiencia productiva.
“Las hembras, por su parte, tienen de 18 a 20 años de actividad productiva, y las crías pueden alcanzar el peso de faena en un año y medio”, describió el legislador.
Finalmente, Cari apuntó que los búfalos producen carne y leche de alta calidad, con propiedades nutritivas superiores a las de otras carnes.
“Salta tiene territorio que no es útil para la ganadería vacuna tradicional, pero para los búfalos reúne condiciones de clima óptimas”, concluyó.
El proyecto pasa a Diputados en revisión.
Congreso: Senadores sugieren avanzar con un juicio político contra Patricia BullrichPolítica04/09/2025
El jefe del interbloque Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, denunció una ofensiva contra los periodistas por revelar presuntos hechos de corrupción y llamó a ir hasta las últimas consecuencias con los funcionarios involucrados.
El Gobierno destinará más de 13.000 millones de pesos en la campaña electoral para octubrePolítica04/09/2025
De cara a las Elecciones Legislativas del 26 de octubre, el Gobierno indicó que se destinará más de 13.000 millones de pesos para financiar la campaña electoral y actividades proselitistas de los partidos.
Discapacidad: el Gobierno prepara la letra chica de la judicialización para no aplicar la LeyPolítica04/09/2025
Las áreas técnicas del Poder Ejecutivo ultiman los planteos para evitar los incrementos que dispone la normativa. La Casa Rosada quiere ganar tiempo antes de las elecciones.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Explosivos de YPF: Se estima más de ocho millones abandonados en el norte salteño
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
Inicia la construcción de la autopista del Valle de Lerma y el canal colector pluvialSalta04/09/2025
El gobernador Sáenz dará inicio formal a la obra que tiene un plazo de ejecución estimado en 36 meses y un presupuesto oficial de $162.950 millones.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.