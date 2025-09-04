Salta adherirá al Programa Federal de Producción Bubalina

En la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, los legisladores otorgaron media sanción a la adhesión de Salta al Programa Federal de Producción Bubalina.

Al respecto, el representante de Guachipas, Diego Cari, indicó que los búfalos prosperan en suelos donde el ganado vacuno no puede hacerlo, por lo que los costos de alimentación se reducen.

Además, explicó que, al tener una piel más dura, los búfalos son propensos a tener menos plagas, por lo que se reducen un 50% los costos sanitarios y se incrementa, de esta forma, la eficiencia productiva.

“Las hembras, por su parte, tienen de 18 a 20 años de actividad productiva, y las crías pueden alcanzar el peso de faena en un año y medio”, describió el legislador.

Finalmente, Cari apuntó que los búfalos producen carne y leche de alta calidad, con propiedades nutritivas superiores a las de otras carnes.

“Salta tiene territorio que no es útil para la ganadería vacuna tradicional, pero para los búfalos reúne condiciones de clima óptimas”, concluyó.

El proyecto pasa a Diputados en revisión.