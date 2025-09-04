Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.
Miguel Ángel Russo sigue internado y en Boca esperan novedades sobre su salud
El entrenador evoluciona favorablemente, pero los médicos decidieron que permanezca un día más en observación. Russo quiere recibir el alta cuanto antes para volver al trabajo en el predio de Ezeiza.Deportes04/09/2025
Miguel Ángel Russo es la figura que concentra la atención en Boca en las últimas horas. El entrenador permanece internado desde el martes por una infección urinaria.
Si bien su evolución es positiva, los médicos que lo atienden recomendaron que continúe un día más bajo observación, decisión que no cayó del todo bien en el director técnico, ansioso por volver a la actividad.
El periodista Emiliano Raddi, en ESPN, relató que el entorno del entrenador lo ve en mejores condiciones y que existe optimismo respecto de su pronta recuperación: “Muy cercano al mediodía le van a hacer otra observación para que los médicos determinen si sigue en la clínica siendo observado o le dan el alta y para qué, si es para trabajar o para descansar en la casa. Russo quiere irse cuanto antes, pero lo importante es la salud”, explicó.
La decisión sobre el alta médica se tomará en las próximas horas. El escenario probable es que Russo reciba el alta para descansar en su casa, aunque el entrenador insiste con la idea de reincorporarse rápidamente a los entrenamientos en Ezeiza. El entorno, sin embargo, recalca que la prioridad pasa por su recuperación.
Cómo sigue el plantel de Boca mientras esperan por Russo
En Boca, mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Leandro Úbeda y Juvenal Rodríguez mantiene la rutina de entrenamientos. Tras la última práctica, los ayudantes hablaron con el plantel para contarles cómo se encontraba Russo y luego repasaron cuestiones del partido con Aldosivi. La actividad continuó con normalidad, con los asistentes a cargo de los ejercicios tácticos.
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Las entradas para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá ya tienen fecha de venta, pero los altos costos provocaron reacciones en redes sociales.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Explosivos de YPF: Se estima más de ocho millones abandonados en el norte salteño
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
Acción de amparo para personas con discapacidad: “Se estableció un sistema que no fue el más eficiente”Salta03/09/2025
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, brindó detalles sobre la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional y ANDIS por la suspensión de pensiones por invalidez. Se formalizaría entre el viernes 5 y lunes 8 de septiembre.
Inicia la construcción de la autopista del Valle de Lerma y el canal colector pluvialSalta04/09/2025
El gobernador Sáenz dará inicio formal a la obra que tiene un plazo de ejecución estimado en 36 meses y un presupuesto oficial de $162.950 millones.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.