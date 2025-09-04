Miguel Ángel Russo sigue internado y en Boca esperan novedades sobre su salud

Miguel Ángel Russo es la figura que concentra la atención en Boca en las últimas horas. El entrenador permanece internado desde el martes por una infección urinaria.

Si bien su evolución es positiva, los médicos que lo atienden recomendaron que continúe un día más bajo observación, decisión que no cayó del todo bien en el director técnico, ansioso por volver a la actividad.

El periodista Emiliano Raddi, en ESPN, relató que el entorno del entrenador lo ve en mejores condiciones y que existe optimismo respecto de su pronta recuperación: “Muy cercano al mediodía le van a hacer otra observación para que los médicos determinen si sigue en la clínica siendo observado o le dan el alta y para qué, si es para trabajar o para descansar en la casa. Russo quiere irse cuanto antes, pero lo importante es la salud”, explicó.

La decisión sobre el alta médica se tomará en las próximas horas. El escenario probable es que Russo reciba el alta para descansar en su casa, aunque el entrenador insiste con la idea de reincorporarse rápidamente a los entrenamientos en Ezeiza. El entorno, sin embargo, recalca que la prioridad pasa por su recuperación.

Cómo sigue el plantel de Boca mientras esperan por Russo

En Boca, mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Leandro Úbeda y Juvenal Rodríguez mantiene la rutina de entrenamientos. Tras la última práctica, los ayudantes hablaron con el plantel para contarles cómo se encontraba Russo y luego repasaron cuestiones del partido con Aldosivi. La actividad continuó con normalidad, con los asistentes a cargo de los ejercicios tácticos.

Con información de 442