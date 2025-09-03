La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica amplió el listado de sustancias trazables y estableció criterios para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos (IFA).
La intendenta de Moreno pidió evitar manifestaciones cerca del acto de Milei
Mariel Fernández explicó que el predio donde se desarrollará el acto de cierre de campaña no está en un lugar propicio para la seguridad del jefe de Estado.Argentina03/09/2025
A horas de que el presidente Javier Milei encabece el acto de cierre de campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) a campo abierto en Moreno, la intendenta de ese municipio bonaerense, Mariel Fernández, pidió a los vecinos que quieran manifestarse en contra del mandatario que "no se acerquen" al predio rural donde se montará el escenario, por motivos de seguridad.
"Hay mucho revuelo y preocupación, pero no porque le vaya a pasar algo al Presidente, sino porque quiero cuidar de la población de Moreno. Estoy pidiendo que nadie que se quiera manifestar se acerque al acto", explicó.
En esta línea, consignó que le preocupa que acudan vecinos no simpatizantes con las ideas de "la libertad". "Sabemos que están ofreciendo plata a gente del barrio y a barrabravas de clubes para que vayan al acto... No sé con qué intenciones", apuntó. "Les pido a los vecinos que no se acerquen al acto. Llega a pasar algo, lo mínimo y será responsabilidad de quien organiza el acto", ratificó Fernández.
Si bien está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario, las autoridades bonaerenses desalentaron la realización del acto en ese predio, ya que las condiciones de seguridad no están dadas. La ubicación del evento despertó la atención del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien sostuvo que están “descuidando” al mandatario.
El acto de cierre de campaña va a realizarse en la sede del Club Villa Ángela, una "parcela rural" rodeada por calles de tierra y descampados, que "adentro tiene una cancha de fútbol 5", según describió la funcionaria de Moreno.
El pedido de la indententa de Moreno llega semanas después de los incidentes ocurridos en los últimos actos de campaña públicos por las calles del municipio bonaerense de Lomas de Zamora y en la capital de Corrientes, en los que tanto el líder ultraderechista como su equipo fueron agredidos con insultos y objetos voladores de parte de manifestantes espontáneos.
Con nuevas resoluciones, el Ejecutivo anuló la fusión o cierre de Vialidad Nacional, el Banco de Datos Genéticos, la ANSV y la ARICCAME, entre otros entes.
A pesar del auge de modelos fabricados en China, los argentinos siguen prefiriendo marcas tradicionales como Ford y Renault.
El gobierno de Trump no quiso recibir una delegación de Milei en EE.UU. por casos de corrupciónArgentina03/09/2025
El Departamento de Estado frenó el acuerdo para la exención de visas. El titular de ARCA viajó a firmar y estuvo dos días esperando que lo reciban.
“La intervención en el dólar es una medida netamente electoral”
El economista, Álvaro Pérez, advirtió que la decisión del gobierno de inyectar liquidez en el mercado cambiario busca contener precios antes de las elecciones, pero alerta sobre riesgos para bonos, acciones y reservas.
La fecha rinde homenaje a los submarinistas que entregaron su vida en defensa del país y a los pioneros que forjaron la historia de los sumergibles argentinos.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
Discapacidad: Más de 50 licenciatarios y 500 familias serán beneficiadas con la exención del impuesto automotorSalta02/09/2025
La medida alcanza a vehículos destinados exclusivamente al traslado de personas con discapacidad, en tratamiento médico o educativo. La exención es del 100% por un año y puede renovarse.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió sobre la caída del consumo que lleva a muchas panaderías a reducir su horario de producción. “Hoy una medialuna o una factura se torna casi prohibitivo”, señaló.
Tartagalense seleccionado entre 90.000 aspirantes para una beca en Reino Unido
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.