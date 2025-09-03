La intendenta de Moreno pidió evitar manifestaciones cerca del acto de Milei

A horas de que el presidente Javier Milei encabece el acto de cierre de campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) a campo abierto en Moreno, la intendenta de ese municipio bonaerense, Mariel Fernández, pidió a los vecinos que quieran manifestarse en contra del mandatario que "no se acerquen" al predio rural donde se montará el escenario, por motivos de seguridad.

"Hay mucho revuelo y preocupación, pero no porque le vaya a pasar algo al Presidente, sino porque quiero cuidar de la población de Moreno. Estoy pidiendo que nadie que se quiera manifestar se acerque al acto", explicó.

En esta línea, consignó que le preocupa que acudan vecinos no simpatizantes con las ideas de "la libertad". "Sabemos que están ofreciendo plata a gente del barrio y a barrabravas de clubes para que vayan al acto... No sé con qué intenciones", apuntó. "Les pido a los vecinos que no se acerquen al acto. Llega a pasar algo, lo mínimo y será responsabilidad de quien organiza el acto", ratificó Fernández.

Si bien está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario, las autoridades bonaerenses desalentaron la realización del acto en ese predio, ya que las condiciones de seguridad no están dadas. La ubicación del evento despertó la atención del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien sostuvo que están “descuidando” al mandatario.

El acto de cierre de campaña va a realizarse en la sede del Club Villa Ángela, una "parcela rural" rodeada por calles de tierra y descampados, que "adentro tiene una cancha de fútbol 5", según describió la funcionaria de Moreno.

El pedido de la indententa de Moreno llega semanas después de los incidentes ocurridos en los últimos actos de campaña públicos por las calles del municipio bonaerense de Lomas de Zamora y en la capital de Corrientes, en los que tanto el líder ultraderechista como su equipo fueron agredidos con insultos y objetos voladores de parte de manifestantes espontáneos.