Tras una investigación de cuatro meses, el detenido fue imputado por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, ya que se constató que entre sus compradores se encontraban menores.
Cafayate: desarticularon una banda que realizaba hurtos en fincas de la localidad
Fue un trabajo de la Dirección General de Investigaciones. Tres hombres fueron detenidos en el marco de una causa por múltiples hurtos ocurridos en fincas de la localidad. Intervino la Fiscalía Penal local.Policiales03/09/2025
La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una banda delictiva por delitos contra la propiedad que operaba en Cafayate. La investigación inició por denuncias de damnificados por hurtos en fincas de la localidad.
En ese marco, efectivos de la Brigada de Investigaciones 6 allanaron ayer tres inmuebles en los barrios Socorro y San Isidro. Tres hombres mayores de edad fueron detenidos.
En los procedimientos, se secuestraron una camioneta y una moto que habrían sido utilizados para cometer los ilícitos, entre otros elementos de interés para la causa.
Intervino la Fiscalía Penal de Cafayate y el Juzgado de Garantías local.
Dos vuelcos el fin de semana en Salta: un herido y un conductor alcoholizado
La Policía informó que este fin de semana se registraron dos vuelcos: uno en ruta nacional 51 con un herido y otro en avenida Tavella, donde el conductor manejaba alcoholizado.
Agosto cerró con nueve muertos en siniestros viales en la provincia
La Policía informó en diálogo con Aries que este fin de semana se controlaron más de 9400 vehículos y 207 conductores fueron sancionados por violar la Ley de Tolerancia Cero.
Problemáticas sociales en Salta: Seguridad refuerza su abordaje con equipos interdisciplinariosPoliciales31/08/2025
En el marco de la Mesa de Gestión Preventiva, integrada por diferentes áreas y organismos, acordaron medidas destinadas al tratamiento de las cuestiones sociales.
La droga estaba oculta en la rueda de auxilio de una camioneta Fiat Toro. El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 141.
Hizo click en Facebook y ahora debe un préstamo millonario: El dramático relato de un jubilado de Yrigoyen
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, contó su caso. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.
Condenaron a cuatro hombres por transportar 195 kilos de cocaína cerca de la frontera con BoliviaJudiciales02/09/2025
Los condenados integraban una caravana de unos veinte mochileros que recorría a pie una zona de yungas de Embarcación, a 20 kilómetros de Bolivia, cuando fueron divisados y seguidos por la Gendarmería, a fines de agosto de 2024.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
Discapacidad: Más de 50 licenciatarios y 500 familias serán beneficiadas con la exención del impuesto automotorSalta02/09/2025
La medida alcanza a vehículos destinados exclusivamente al traslado de personas con discapacidad, en tratamiento médico o educativo. La exención es del 100% por un año y puede renovarse.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió sobre la caída del consumo que lleva a muchas panaderías a reducir su horario de producción. “Hoy una medialuna o una factura se torna casi prohibitivo”, señaló.