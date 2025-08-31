Problemáticas sociales en Salta: Seguridad refuerza su abordaje con equipos interdisciplinarios

La Secretaría de Seguridad llevó a cabo la segunda reunión de la Mesa de Gestión Preventiva, de la cual participaron distintas áreas de docencia de la Policía junto a organismos provinciales y municipales con el objetivo de proponer lineamientos y estrategias para erradicar problemáticas sociales.

En la apertura del encuentro, realizado en la sala de reuniones de la Escuela Superior de Policía, la Directora de Relaciones con la Comunidad, Susana Miño, y la Directora General de Prevención de Drogas, Johana Valencia, expusieron el balance general de las primeras acciones desplegadas en conjunto y los objetivos para alcanzar a mediano plazo.

Como resultado de las intervenciones encaradas se establecieron canales de diálogo con vecinos de distintas barriadas de la zona oeste alta quienes aportaron sugerencias en la elaboración de un mapa que incluye situaciones de riesgo social, datos que son utilizados para la generación de medidas preventivas destinadas a la convivencia pacífica.

Durante la exposición, a cargo de Daniel López, se proyectaron acciones preventivas que se llevarán a cabo junto a instituciones intermedias. También se explicó los alcances de las tareas de abordaje que realizarán las distintas áreas de gobierno que se sumaron a la mesa como Ministerio de Educación, Subsecretaría de Seguridad Vial, Sistema de Emergencias 911 y equipos municipales.

En la oportunidad, se remarcó que los trabajos, como jornadas de capacitación, muestras con stands informativos y talleres entre otros, serán las herramientas esenciales para interactuar con las comunidades de los barrios Grand Bourg, Asunción y Palermo.

Participaron de la reunión el coordinador general de la Secretaría de Justicia, Mauro Valente, por el Ministerio de Educación, Silvia Garnica, la directora administrativa del Sistema de Emergencias 911, Nadia Flores, director de Ingeniería Vial y Proyectos Especiales, Javier Valdez, el Subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, José Napoleón Gambetta, el director general de Control municipal, Luis De Francesco, por el área de Ambiente municipal, José Pereyra y por la Jefatura de Gabinete del municipio, José González.

Por la Policía de Salta estuvieron representantes del Departamento Bomberos, Rural y Ambiental, Dirección de Prevención y Orientación Comunitaria, División Trata de Personas, Sección de Protección de Espacios Recreativos y Turísticos, Policía Turística, Drogas Peligrosas, Seguridad Vial, Prensa y autoridades policiales de las jurisdicciones.