San Lorenzo: Rescataron a cuatro personas perdidas en el cerro

Coordinación entre autoridades provinciales, bomberos y Defensa Civil permitió atender la emergencia sin complicaciones.

Salta03/09/2025

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras y el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda supervisaron anoche el operativo de rescate de cuatro personas reportadas como extraviadas en un cerro de Abra de la Cruz en inmediaciones a la Quebrada de San Lorenzo.

El reporte del caso fue a las 20.30 al Sistema de Emergencias 911.  Se activó el protocolo de rescate con efectivos de la Comisaría 9 de San Lorenzo, Bomberos de la Policía, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios locales y profesionales del Club de Rescate Salta.

Los damnificados fueron asistidos por personal de Samec. Se encontraban en buen estado de salud. Se retiraron del lugar con sus familiares.

Acompañó a las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, quien destacó la coordinación de los equipos de rescate y la importancia del trabajo conjunto para atender la emergencia. 

