Maqueda cuestionó el fallo que ordenó frenar difusión de audios de Karina Milei: "vergüenza"

"Tengo dudas de que esto llegue a la Corte Suprema porque el fallo es muy contradictorio en sus fundamentos", señaló el exvocal del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda sobre “el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada” que ordenó el juez Alejandro Patricio Maraniello. "Hay un razonamiento judicial equivocado en todo esto" dijo.

El fallo

"Estamos ante un fallo que puede ser revertido en una Cámara, pero si este llegara a la Corte Suprema, esta tiene una inveterada jurisprudencia de su creación que se ha ido profundizando con el tiempo a favor de la libertad de expresión. Aquí estamos ante un hecho muy evidente de censura previa, donde no se justifica desde ningún punto de vista este tipo de fallo. La censura previa está prohibida en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y realmente no se justifica en sí mismo.

Debió haber existido, por lo menos, una fundamentación que trate de explicarnos por qué este tipo de medidas cautelares han sido concedidas. Hay un razonamiento judicial equivocado en todo esto", explicó Maqueda sobre la sentencia referida los audios atribuidos a Karina Milei.

Con información de Modo Fonteveccha