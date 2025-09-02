Maqueda cuestionó el fallo que ordenó frenar difusión de audios de Karina Milei: "vergüenza"

Las imágenes peregrinas visitan la zona sureste
La Catedral Basílica de Salta anunció un nuevo recorrido de las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro. El detalle.
Para el exvocal de la Corte Suprema "hay un razonamiento judicial equivocado en todo esto", y recordó que “la censura previa está prohibida en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales”.Sociedad02/09/2025
"Tengo dudas de que esto llegue a la Corte Suprema porque el fallo es muy contradictorio en sus fundamentos", señaló el exvocal del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda sobre “el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada” que ordenó el juez Alejandro Patricio Maraniello. "Hay un razonamiento judicial equivocado en todo esto" dijo.
El fallo
"Estamos ante un fallo que puede ser revertido en una Cámara, pero si este llegara a la Corte Suprema, esta tiene una inveterada jurisprudencia de su creación que se ha ido profundizando con el tiempo a favor de la libertad de expresión. Aquí estamos ante un hecho muy evidente de censura previa, donde no se justifica desde ningún punto de vista este tipo de fallo. La censura previa está prohibida en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y realmente no se justifica en sí mismo.
Debió haber existido, por lo menos, una fundamentación que trate de explicarnos por qué este tipo de medidas cautelares han sido concedidas. Hay un razonamiento judicial equivocado en todo esto", explicó Maqueda sobre la sentencia referida los audios atribuidos a Karina Milei.
Los productos en el mercado San Miguel resisten la suba de insumos y ofrecen promociones como tres tiras de pan por $1.000 y seis tortillas al mismo precio.
Investigadores del CONICET en Ushuaia analizan variables ambientales clave para impulsar la industria acuícola sustentable en el canal Beagle.
La peregrinación oficial de Vaqueros hacia la Catedral Basílica partirá el domingo 14 de septiembre a las 18 horas. Así lo informó por Aries el padre Martín Farfán.
El Padre Martín Farfán pidió en Aries que el Milagro sea ocasión para el reencuentro y el fin de la confrontación. Destacó el rol de niños y jóvenes en la renovación de la esperanza.
La Parroquia Nuestra Señora de Aparecida en Vaqueros entrega 185 raciones diarias de comida. El Padre Martín Farfán pidió no juzgar a quienes llegan y llamó a sumar ayuda.
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
El Gobierno presentó una denuncia penal por los audios que se conocieron con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada.
El Gobierno confirmó este lunes el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural del domingo 12 de octubre al viernes 10 de octubre, con lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.