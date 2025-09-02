Desde abril, la flexibilización cambiaria permitió un aumento progresivo de las compras de dólares, con un récord en julio impulsado por la suba de la divisa y las vacaciones de invierno.
Empleo en caída: el devastador impacto en ocho provincias
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos oficiales, indicó que la paralización de la obra pública impactó de manera devastadora en la construcción.Argentina02/09/2025
Desde la asunción del presidente Javier Milei el país perdió casi 100.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, una tendencia que golpea con particular dureza a Chaco, Misiones, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estos distritos la caída fue superior al 5%, de acuerdo al último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La destrucción de empleo, constatada en base a datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), mostró que la paralización de la obra pública impactó de manera devastadora en la construcción, un sector que perdió 59.750 puestos a nivel nacional, es decir, el 60,5% del total de caídas privadas. Le sigue la industria manufacturera, el equivalente al 18,5% del empleo nacional, que perdió 33.183 puestos, una retracción del 2,8%, según el CEPA, que tiene al economista Hernán Letcher como uno de sus referentes.
El primer lote de provincias más afectadas por la pérdida de trabajo en el sector privado -Chaco, Misiones, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego- registra una caída superior del 5%; mientras que un segundo grupo -Chubut, CABA, Jujuy, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Salta y La Pampa-tuvo un descenso que va del 1% al 5%. Solo un grupo muy reducido logró aumentar la cantidad de puestos de trabajo entre noviembre 2023 y mayo 2025, y son Río Negro, Tucumán, Corrientes, Mendoza y Neuquén.
Si se pone la lupa Catamarca, uno de los distritos más castigados, emerge como dato que entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, esta provincia sufrió una retracción del 7,9% en el empleo privado registrado, una cifra que contrasta con el promedio nacional de caída del 1,6%. Esto implica que, en términos absolutos, Catamarca perdió 3.107 puestos de trabajo privados.
Mirada global
Según este centro de estudios, para tener una mirada global del escenario se debe incorporar al análisis la composición del empleo privado registrado en el país. El sector de la construcción abarca, en mayo de 2025, un 6,1% de los puestos de trabajo; mientras la principal actividad económica es el comercio, que reúne a 20,1% del total.
En este contexto, explicó el CEPA, el Gobierno logró la aprobación en el Congreso del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con el cual se pretende "dinamizar" el empleo. Este régimen busca, sobre todo, atraer inversiones para determinados sectores, como son la minería, la siderurgia y los hidrocarburos. Pero, se advirtió, la incidencia que tienen estos sectores sobre el empleo registrado privado es marginal, pues ronda el 6,7% del total. La contracara, aseveró el estudio, es que el RIGI "pondría en jaque a la industria manufacturera, que genera el 18,5% del total de los puestos de trabajo, constituyendo la segunda actividad económica más importante en materia de empleo". Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, este sector es el segundo que más ha perdido empleo (-33.183 puestos), lo que equivale a una retracción del 2,8%.
De acuerdo al Letcher, en junio "se consolidó un modelo traccionado por actividades poco intensivas en mano de obra porque los sectores que impulsan la actividad económica -al comparar el promedio de los primeros seis meses de 2025 con el mismo período de 2023- concentran apenas el 9,2% del empleo registrado privado", explicó en su cuenta en X. Y detalló que dentro de ellos, el agro representa el 5,3% y su crecimiento se explica, en gran parte, por la comparación con un 2023 particularmente malo, afectado por la sequía. En cambio, los sectores que perdieron participación en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) explican el 44,6% del empleo privado registrado.
En mayo, Chaco registró 72.929 trabajadores en el sector privado formal, un descenso del 0,7% contra el mes anterior, una cifra equivalente a la pérdida de unos 520 empleos. Esta caída se suma a la de abril (-376 empleos), marzo (-18) y febrero (-128). De este modo, en el período febrero a mayo, esta provincia perdió 1.042 empleos, de acuerdo con la consultora Politikón, cuyos datos son similares a los de CEPA.
Por esta razón, el informe del CEPA concluyó que "el deterioro del mercado laboral en el Norte Grande es una consecuencia directa del abandono del esquema productivo y la paralización de la obra pública". Y este escenario amenaza con profundizar las desigualdades territoriales, ya que las regiones periféricas enfrentan una recuperación mucho más lenta que las provincias del centro y sur del país. La expectativa de reactivación de sectores estratégicos y la implementación de políticas públicas que reviertan el deterioro se presentan como la única esperanza para Formosa, Chaco y Misiones, entre otras.
Con información de Ámbito
Golpe al bolsillo: Advierten que los salarios caen el doble con nueva canasta que mide la inflaciónArgentina02/09/2025
El dato se desprende de mediciones privadas que tomaron la última Encuesta Nacional de Gastos de Hogares. Se suman los malos datos para el Gobierno en materia de ingresos, de cara a las elecciones del próximo domingo.
En julio la IED repuntó en u$s155 millones, pero en el acumulado de 2025 ya registra una caída de u$s1.370 millones, producto de la salida de multinacionales, en un contexto en el que sigue vigente el RIGI.
Cavallo en la ofensiva: tildó de "improvisación" al equipo económico y pidió la libre convertibilidadArgentina02/09/2025
El exministro de Economía cuestionó las intervenciones para contener el precio del dólar y la falta de un plan de estabilización real.
La recaudación de agosto cayó un 2,4% real por menor actividad y baja de impuestosArgentina02/09/2025
El mes pasado los ingresos tributarios se vieron complicados por la serie de reducción de impuestos que otorgó el Gobierno, como en el caso de las retenciones. El IVA tuvo un desempeño débil.
Se reúne la bicameral encargada de designar al Defensor del Pueblo, vacante hace 16 añosArgentina01/09/2025
El encuentro fue citado para el miércoles 10 de septiembre a las 11. La convocatoria se generó luego de un nuevo reclamo al Congreso por parte de la Corte Suprema.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.