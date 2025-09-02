Un helicóptero que volaba desde Kotabaru hacia Palangkaraya perdió contacto con el control aéreo en la provincia de Kalimantan Meridional, y autoridades locales iniciaron una operación de búsqueda.
Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea y dejó al menos mil muertos
Fuertes lluvias provocaron la catástrofe en el oeste del país, en medio del conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur del Norte.El Mundo02/09/2025
Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias sepultó el domingo la aldea de Tarsin, en el oeste de Sudán, y provocó la muerte de al menos mil personas, dejando un solo sobreviviente, según informó el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán.
La tragedia ocurre en medio de la guerra que enfrenta al Ejército sudanés y a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur del Norte.
El grupo rebelde liderado por Abdelwahid Mohamed Nour explicó que la totalidad de los aldeanos, incluyendo hombres, mujeres y niños, murieron en el deslizamiento. En un comunicado señalaron: “Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra”.
El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán pidió a las Naciones Unidas asistencia para la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros, ya que la aldea quedó completamente arrasada.
Contexto de violencia y desplazamiento en Darfur
La región de Jebel Marra se ha convertido en refugio de miles de desplazados que huyen de los enfrentamientos entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El grupo rebelde que controla la zona montañosa de Jebel Marra se ha mantenido neutral en estos combates, pero ahora enfrenta las consecuencias de esta tragedia natural que ha destruido la aldea de Tarsin.
El Supremo Tribunal podría dictar una pena de hasta 40 años de prisión contra el exmandatario, acusado de planear el “Puñal Verde y Amarillo” contra Lula y un juez.
Tras recibir varios disparos, el menor fue trasladado al hospital, donde falleció; la policía de Houston detuvo a una persona para interrogatorio.
Juan Cruz es buzo profesional desde hace 12 años. Estaba realizando una capacitación cuando, por motivos que todavía se desconocen, lo encontraron desvanecido.
Unos 2000 magistrados juraron sus cargos, entre ellos los de la Corte Suprema.
La Policía allanó Mar del Plata y la familia de un nazi entregó obra robada a la JusticiaEl Mundo02/09/2025
El operativo en Mar del Plata se centró en la pintura de Giuseppe Ghislandi y otras posibles obras robadas durante la Segunda Guerra Mundial que estarían en manos de los herederos de Friedrich Kadgien.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.