Caso Jimena Salas: postergaron el juicio contra los hermanos Saavedra

Derecho de admisión: Por qué la Justicia le dio la razón a un colegio privado
Este 1 de septiembre debía comenzar el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo, Carlos Damián y Javier Nicolás Saavedra, acusados del brutal crimen cometido en Vaqueros en 2017 pero la defensa presentó un pedido de prórroga que paralizó el arranque del proceso.
Este 1 de septiembre debía comenzar el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo, Carlos Damián y Javier Nicolás Saavedra, acusados del brutal crimen cometido en Vaqueros en 2017 pero la defensa presentó un pedido de prórroga que paralizó el arranque del proceso.
El tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, resolvió posponer el inicio del debate y, finalmente, comenzará 16 de septiembre, después del Milagro.
Por el Ministerio Público intervendrá una Unidad Fiscal integrada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los imputados estará a cargo de Marcelo Arancibia. Como querellante intervendrá Pedro Javier Arancibia.
El crimen
El 27 de enero de 2017, la vida de Jimena Salas fue brutalmente arrebatada en su vivienda del barrio San Nicolás de Vaqueros. Su esposo fue quien, al regresar a la casa, encontró el cuerpo sin vida y dio aviso al 911. La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca, lo que configuró uno de los episodios más estremecedores en la historia criminal de la provincia.
Además del cargo por femicidio, los imputados enfrentan también una acusación por tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Ariel Mariano Guantay, lo que agrava aún más la situación judicial de los Saavedra.
A siete años del hecho, el caso vuelve a poner en el centro de la escena la demora de la justicia frente a los crímenes de violencia de género. La sociedad salteña, que desde el primer momento acompañó el reclamo de justicia, espera que este proceso finalmente brinde respuestas y una sentencia definitiva.
